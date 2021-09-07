Защита растений помогла сберечь урожай

В Самарской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур, и, по оценке специалистов Самарского филиала "Россельхозцентра", исходя из климатических условий сезона, получен неплохой урожай. Свою роль в этом сыграло своевременное проведение защитных мероприятий в борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью.

Подготовка к севу

Работа на урожай этого года началась в филиале еще зимой, когда специалисты проводили фитопатологическую экспертизу посевного материала под яровой сев. Было обследовано 88,6 тыс. тонн, что составляет 67,2% от всех высеянных семян. На основании полученных результатов фитоэкспертизы сельхозтоваропроизводителям были даны рекомендации по подбору соответствующих фунгицидов для проведения протравливания семенного материала. Было проведено обеззараживание для уничтожения патогенов 101,4 тыс. тонн семян при плановом задании 99,8 тыс. тонн.

34 тыс. тонн семян (треть от протравленных) были обработаны инсектицидами от почвообитающих вредителей и тех, кто может повредить всходам растений. Данные обследования семенного фонда заносились в сквозную базу данных "АгроСемЭксперт", которая содержит информацию по каждой проверяемой партии семян и зерна.

Цифровой фитомониторинг

В этом сезоне в обследовании полей на помощь сотрудникам филиала пришла информационная система "Цифровой фитомониторинг". Ее главные достоинства — геопривязка результатов фитомониторинга и визуализация полученной информации. Специалисты обследовали сельскохозяйственные культуры для выявления вредных объектов и проведения защитных мероприятий на площадях, где был превышен экономический порог вредоносности, и передавали данные с помощью смартфонов для GPS-привязки. На текущий момент обследования сельскохозяйственных угодий проведены на площади около 3,0 млн га, а защитные мероприятия — более чем на 2 млн га.

Зерновые колосовые обследованы на 900,0 тыс. га. Инсектицидные обработки проведены против вредной черепашки, злаковой мухи, хлебной полосатой блохи, трипсов, хлебного жука, злаковой тли. Фунгицидные обработки проведены почти на 383 тыс. га. Фитомониторинг посевов зернобобовых культур осуществлен на 25,0 тыс. га.

На многоядных вредителей обследовано 450,0 тыс. га, и на посевах подсолнечника отмечено развитие лугового мотылька. На площади более 29 тыс. га по гусеницам 1-й генерации проведены инсектицидные мероприятия.

Проведены обследования сельскохозяйственных угодий на площади 838,0 тыс. га на сорную растительность. Всего засорено почти 690 тыс. га, что составляет 82,3% от обследованной площади. На посевах с численностью сорняков выше экономического порога вредоносности на площади более 1007 тыс. га проведено их уничтожение с помощью гербицидов.

Лабораторные исследования

Испытательная лаборатория филиала проводит оценку качества и безопасности продукции сельхозпроизводителей. В этом году проведено более 4900 анализов, проверено свыше 350 тыс. тонн сельхозпродукции. К специалистам лаборатории обращаются для определения качества пестицидов, а также их остаточного количества в растениеводческой продукции. В рамках мониторинга качества пшеницы урожая 2021 года проверено более 57 тыс. тонн зерна. Из них отнесено к 3 классу почти 42 тыс. тонн (72,5%), к 4 классу — около 12 тыс. тонн (19,9%) и к 5 классу — более 4 тыс. тонн (7,6%).

Сертификация

Установлением соответствия семенных посевов или партий семян требованиям государственных или отраслевых стандартов занимается отдел сертификации филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области. Сертификация проводится по показателям, удостоверяющим их сортовые и посевные качества. Сертификат выдается на партию семян сорта сельскохозяйственных растений, зарегистрированного в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию.

За восемь месяцев 2021 года отдел выписал свыше 1700 сертификатов соответствия. Всего просертифицировано более 54 тыс. тонн семян зерновых культур и картофеля. Сейчас ведется сертификация озимых культур. В ближайшее время эта процедура будет проводиться для плодовых саженцев и рассады земляники.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— Мы своевременно начали подготовку к посевной, что, конечно же, снизило риски потери урожая в хозяйствах региона. Фитоэкспертиза семян выявляла патогены, а выполнение рекомендаций, которые наши специалисты давали сельхозтоваропроизводителям по использованию фунгицидов, дало хороший результат. Нам удалось снизить риски потери урожая из-за вредителей, проведя своевременную обработку полей. В хозяйствах предпринимались меры защиты растений от сорняков. Начатые заблаговременно, они значительно снизили их распространение. Большим подспорьем в нашей работе стал переход "на цифру", который облегчил анализ данных для принятия решений.

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