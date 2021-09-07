Посетители салонов Tele2 получат еще более качественный сервис благодаря технологии SD-WAN

Tele2 успешно протестировала в салонах технологию SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети). Решение позволяет гибко управлять передачей данных между головным офисом и торговыми точками. Технология перераспределяет нагрузку на каналы связи точек продаж и повышает отказоустойчивость цифровых сервисов и оборудования салонов. SD-WAN минимизирует риск недоступности интернета, что исключает возможность сбоев в работе кассового оборудования, некорректное отображение информации на цифровых панелях и образование очередей. Оператор планирует внедрить технологию в других точках своей розничной сети.

Tele2 совместно с офисом перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов "Ростелекома" реализовала пилотный проект по внедрению системы поддержки проводных каналов сети. Она помогает перераспределять нагрузку на каналы связи внутри сети. По данным Tele2, даже незначительные перерывы в работе канала связи в торговой точке могут привести к потере до 5% клиентов. Технология SD-WAN сводит этот риск к нулю: решение обеспечивает надежный доступ в интернет и бесперебойную работу цифрового оборудования. При возникновении проблем с интернетом SD-WAN позволяет динамически, в режиме реального времени, проверить все доступные каналы связи в точке и направить трафик по оптимальному пути.

Tele2 трансформирует традиционные точки в digital-салоны нового формата, однако широкое применение новых технологий создает нагрузку на каналы связи. Цифровая система салонов состоит из виртуальных витрин, терминалов самообслуживания, электронных ценников, системы умной видеоаналитики, гостевого Wi-Fi. Tele2 применяет новый цифровой подход к выкладке товара: покупатель может ознакомиться со смартфонами, изучить их характеристики и прочитать интернет-отзывы при помощи интерактивной витрины. Эти сервисы и цифровое оборудование салонов Tele2 требует качественного интернета. Вместе с тем бесперебойную работу каналов связи важно обеспечить и в удаленных торговых точках. Все эти задачи решает технология SD-WAN.

Тестирование проводилось на базе Brain4Net Service Platform с использованием оборудования компании "Булат" и SIM-карт Tele2. Для пилота были выбраны салоны в удаленных населенных пунктах, где не всегда доступен стабильный проводной интернет. По результатам тестирования принято решение о масштабировании проекта на другие салоны связи компании, где растет нагрузка на каналы связи.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

"Проект стал очередным этапом стратегии развития ИТ-технологий в нашей розничной сети и результатом синергии работы Tele2 и "Ростелекома". В рамках стратегического партнерства мы успешно развиваем конвергентные решения. Цифровые салоны в формате 3.0 требуют современных подходов и технологий. Наша сеть расположена в разных уголках страны, поэтому нам важно обеспечить бесперебойную работу каналов связи в удаленных торговых точках, где пока нет необходимой технической инфраструктуры. Мы хотим, чтобы наши клиенты смогли оценить все преимущества и удобства салонов. Применение решения SD-WAN — это пример интеграции двух операторов и важный шаг, который раскрывает совместные возможности "Ростелекома" и Tele2".

Хамид Нургалеев, директор офиса перспективных продуктов корпоративного и государственного сегментов "Ростелекома":

"Наша экспертиза и понимание потребностей компании Tele2 позволили завершить тестирование SD-WAN в кратчайшие сроки. При реализации проекта цифровые решения "Ростелекома" продемонстрировали надежность на всех этапах работы. Наши ИТ-решения повышают эффективность бизнес-процессов, что в долгосрочной перспективе позволяет достигать устойчивого роста. Мы планируем и дальше помогать внедрять самые передовые цифровые решения в сети салонов Tele2".

На базе технологии SD-WAN Tele2 внедрила сервис Network-as-a-Service. NaaS — это концепция предоставления услуг сетевой связности в комплексном виде без капитальных материальных вложений. Сервис охватывает весь комплекс сетевых услуг: от соединения офисов между собой и публичными сетями до подключения рабочих станций сотрудников.

Использование NaaS в пилотных салонах обеспечило высокое качество основного и резервного каналов связи, стабильный интернет, надежную работу кассового модуля, виртуальных витрин и другого оборудования в салонах. Это положительно сказалось на работе персонала и обеспечило максимально высокое качество обслуживания посетителей.

О технологии SD-WAN. Решение нацелено на улучшение эксплуатационных качеств сети за счет централизации и стандартизации механизмов управления сетевым оборудованием. Среди функций SD-WAN: отказоустойчивость каналов, качество обслуживания (QoS), безопасность и производительность с гибкими вариантами развертывания, упрощенное администрирование и устранение неполадок, инжиниринг трафика. Преимущества технологии: быстрое подключение новых площадок при наличии любого доступного сетевого транспорта, централизованное управление абонентскими устройствами, отсутствие или сокращение обрывов каналов связи, мониторинг и отчетность о состоянии оборудования.