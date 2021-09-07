Николай Астафуров: "Почти все наши продукты выпускаются по ГОСТу"

Пестравский маслозавод (АМП Дамол) — предприятие, чья история началась более 100 лет назад, сегодня переживает новый этап развития. Завод модернизирует производство, осваивает новые сегменты рынка, расширяет ассортимент продукции, оперативно реагируя на меняющиеся потребительские предпочтения. Об этом интервью генерального директора предприятия Николая Астафурова.

— Николай Владимирович, бренд "Пестравка", под которым работает завод, ассоциируется с выпуском в основном традиционной молочной продукции. Но в последнее время все чаще звучит слоган "Пестравка" — это модно". Меняете ассортимент, уходите в нишу популярной сегодня функциональной молочки?

— Скорее расширяем ассортимент, добавляя современные продукты, и пропагандируем здоровое питание. А традиционная молочка — то, за что нас больше двух десятилетий любят жители Поволжья, по-прежнему занимает ведущее место в линейке продукции. Но мы понимаем, что молодежи и людям среднего возраста интересны не только классические молоко, кефир, ряженка. Им хочется есть полезные продукты с новыми нестандартными вкусами. Поэтому четко следим за молочными новинками во всем мире и самое интересное пытаемся адаптировать у себя. Удачным с этой точки зрения стало появление год назад в нашем ассортименте ряженок с фруктово-ягодными наполнителями — клубникой, абрикосом, черносливом и микс — персик-груша-злаки. Таких продуктов в Поволжье на полках в магазинах мало. А между тем они — отличный и, что называется, неизбитый вариант и для завтрака, и для небольшого перекуса среди дня и даже на ночь. 310-граммовые пластиковые бутылочки этих ряженок оценила молодежь: их берут на тренировки, в институт, чтобы с пользой утолить голод между занятиями. Кстати, у этой ряженки небольшой процент жирности — 2,2%. Из этой же серии другая недавняя новинка "Пестравки", ставшая хитом продаж, — фруктовые йогурты. Вообще, должен сказать, что именно молодежь подсказывает, куда двигаться дальше.

— А как же традиционная молочка? Она интересна потребителю?

— Интересна. Не случайно недавно мы выпустили сразу два новых вида молока. Год назад запустили фасовочную линию Tetra Brik Aseptic Square и теперь разливаем натуральное ультрапастеризованное молоко жирностью 3,2% и 2,5% в удобные картонные коробки. Срок его годности — 180 суток. И это без какого-либо ущерба вкусу и пользе. В результате расширили географию поставок молока "Пестравка" далеко за пределы Поволжья. А месяц назад в магазинах появилось наше пастеризованное молоко жирностью 3,2% в двухлитровых ПЭТ-бутылках с удобными ручками. Это также ответ на запрос потребителей — им интересны продукты в семейной — большой — упаковке, которых хватит надолго и на несколько человек. Говоря о традиционной молочке, не могу не вспомнить нашу линейку продукции из отборного молока — ряженку, кефир, простоквашку и само молоко "Отборное" — то, что пользуется неизменным спросом покупателей несколько лет. Это продукты с особым — деревенским — вкусом молока. Продукты, подвергающиеся минимальной обработке на производстве. Поэтому у них ненормированный процент жирности.

— Давайте поговорим о трендах молочного рынка. Какие продукты сейчас наиболее популярны у россиян?

— В идеале потребитель хочет видеть на столе натуральную и качественную молочную продукцию от местных производителей, которым доверяет. И, если есть возможность, большинство именно такие продукты и покупает. Востребованы и молоко с кефиром, и сливочное масло с сырами, растет доля потребления йогуртов. К сожалению, нередко качественная молочка — не самые бюджетные продукты. А доходы большей части населения — и это не секрет — не растут. Тут возникает противоречие между желаниями и возможностями. Мы стараемся выпускать продукты, доступные основной части населения. Поэтому наши молоко и кисломолочку можно приобрести и в недорогих пластиковых пакетах, и в упаковке с хорошими барьерными свойствами, и, соответственно, более длительным сроком хранения. Что в тренде? Натуральность, нестандартные вкусы и сочетания продуктов, использование больших форматов упаковки.

— Пестравский маслозавод производит продукцию только для розничной продажи?

— Уже не только. С этого лета выпускаем продукцию и для сегмента HoReCa — это кафе, рестораны, гостиницы. Новое для нас направление деятельности, интересное. Наладили выпуск ультрапастеризованных молока для капучино и 33-процентных сливок для взбивания торговой марки "Multicook". Считаем выход в HoReCa хорошим решением для дальнейшего развития: это второй по объему продаж канал сбыта молочки в России после розницы. Выпуск новой серии продуктов для профессиональной кухни — определенный вызов и зона роста. Это еще и увеличение объемов производства и, соответственно, продаж. Эти продукты отличаются от традиционной молочки. Они адаптированы для сохранения во время готовки определенных свойств: у молока для капучино взбитая пена не оседает, а сливки при приготовлении десертов взбиваются быстро и долго сохраняют плотную текстуру с тонким вкусом. Жидкие 33-процентные сливки — хорошая основа супов и соусов. Это продукция с длительным — 180 суток для молока и 120 суток для сливок — сроком хранения, что позволяет возить и продавать ее по всей стране.

— "Пестравка" — бренд, ассоциирующийся исключительно с качественными продуктами. Между тем Самарская область не богата молочными фермами. Где берете сырье?

— Да, наш регион молочным донором не назовешь. И дефицит сырья у нас есть. Однако мы смогли сформировать в Самарской области пул надежных поставщиков-фермеров, которых давно знаем, им доверяем. Это действительно лучшие хозяйства из разных районов губернии. Плюс закупаем молоко у соседей — в Татарии, Чувашии, Башкирии. Благо там его в достатке. К поставщикам предъявляем жесткие требования: берем только лучшее молоко. На предприятии действует система двойного контроля: сначала по многим параметрам тестируем молоко-сырье, а на выходе проверяем качество готовой продукции. Почти все наши продукты выпускаются по ГОСТу — это знак качества. Поэтому потребитель всегда может быть уверен: покупая продукцию "Пестравка", он делает правильный выбор в пользу здоровой и полезной пищи.

— С 2020 года Пестравский маслозавод — участник национального проекта "Производительность труда". Что дает участие в проекте?

— Это возможность совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда выявить "узкие места" в организации работы цехов. Вместе мы уже оптимизировали производство пакетированной продукции, за полгода на 15% увеличив ее выработку. Это часть комплексной программы предприятия, направленной на поддержание лидерских позиций на молочном рынке Поволжья.

— Каковы стратегические цели предприятия?

— Торговой марке "Пестравка" — 20 лет, и всегда мы делали ставку на развитие. Поэтому, наверное, и остаемся лидером рынка. Не любим стоять на месте. Мы постоянно в поиске новых технологических решений и рецептур, стараемся оперативно реагировать на запросы потребителей, благодарны им за верность нашей продукции. Не хочу раскрывать все секреты, но замечу, что готовимся вывести на рынок несколько новинок, которые, полагаю, полюбятся жителям Поволжья не меньше, чем наши классические, давно известные продукты. Вскоре рассчитываем вывести на рынок линейку детской продукции. Она станет ответом на многочисленные обращения самарских родителей, не раз интересовавшихся, почему такой надежный производитель, как "Пестравка" не делает продукты для самых маленьких и взыскательных потребителей.