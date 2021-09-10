Хорошая урожайность строится на сбалансированном питании растений

Наша земля — это такой же живой организм, как и мы сами. А любой организм нуждается в заботе, воде и питании. В интенсивном земледелии для получения устойчивых урожаев, кроме органики от пожнивных остатков, необходимы удобрения. Без необходимых растениям элементов питания эффективное плодородие невозможно — почвы истощаются и урожайность падает.

Интенсивному земледелию нужны удобрения

По оперативной информации Минсельхоза региона, на 2 августа 2021 года хозяйствами области приобретено более 161 тыс. тонн минеральных удобрений. Такие темпы накопления минеральных удобрений в 1,5 раза превышают фактический уровень прошлого года на аналогичную дату. Для сравнения — под урожай 2020 года было внесено 114 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе, что на 25% больше, чем в 2019 году. Удобренная площадь составила 880 тыс. га, что на 156 тыс. га превышает уровень прошлого года (2019 год — 724 тыс. га).

Сухая сводка статистики для людей знающих — хорошая весточка. В регионе производится огромное количество удобрений, и надо использовать такие возможности для увеличения урожайности. Интенсивное производство сельхозпродукции буквально выжимает из земли все соки, и чтобы вырастить достойный урожай, нужны минеральные и органические удобрения для гармоничного роста и развития растений.

Рынок сформирован

Крупные производители удобрений запускают различные программы поддержки аграриев и пополняют линейки продукции. ПАО "КуйбышевАзот", ЗАО "СамараХимПром", ПАО "Тольяттиазот", новое производство в Тольятти гранулированного карбамида и многое другое — рынок минеральных удобрений в регионе очень широк и разнообразен. А если учесть, что ряд предприятий наладил выпуск органических удобрений и к нам заходят такие крупные игроки, как Группа компаний "ФосАгро", выбрать аграриям есть из чего в любом объеме и под любые задачи.

К примеру, "ФосАгро" производит более 50 марок фосфорных удобрений, в которых наряду с основными элементами питания — азотом, фосфором, калием и серой — активно используются и микроэлементы, такие как цинк и бор.

Нет надобности доказывать аграриям важность комплексного минерального питания: по данным Всероссийского НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, на более 95% почв Приволжского федерального округа существует природный дефицит цинка, на 36% — дефицит бора. Поэтому микроэлементы с успехом ранее использовались в листовых подкормках. Но куда важнее и выгоднее предупредить дефицит питания, чем исправлять его последствия. Гранулированные минеральные удобрения с содержанием микро-элементов — это эффективное современное решение.

Микроэлементы в грануле постепенно используются растениями в течение вегетации, не вымываются из почвы от обильных осадков и при орошении полей. Они не только способствуют активному росту растений, повышают их иммунитет и жизнеспособность, но и улучшают качество конечного продукта: увеличивают содержание белка в зерновых культурах, масличность семян подсолнечника, рапса и сои.

ПАО "КуйбышевАзот" производит жидкие удобрения КАС, также с микроэлементами и дополнительными веществами, что способствует улучшению подкормки растений самых разных культур. И этот список можно продолжать.

Дозировка — прежде всего

Декан агрономического факультета Самарского аграрного университета Наталья Троц уверена, что основным показателем агрономической эффективности применения минеральных и органических удобрений являются прибавка урожая и окупаемость удобрений. И добиться положительной динамики этих показателей можно рациональным подходом к тщательно отрегулированному питанию растений. "Почвенное питание должно быть обосновано. Только такой подход к предполагаемому повышению урожая позволит сделать правильные выводы и избежать избыточных доз удобрений, ухудшающих свойства почвы и негативно влияющих на качество продукции", — убеждена ученый. Другими словами, когда есть чем кормить, нужно правильно выбирать и разумно, рационально все использовать.

Для составления сбалансированного питания сельскохозяйственных культур необходимо владеть информацией о сроках вегетации растения, знать основные агрохимические показатели почвы (механический состав, реакцию среды почвенного раствора, содержание гумуса, азота, фосфора, калия, микроэлементов), учитывать климатические условия, в которых происходит развитие культуры. Выход на планируемую урожайность начинается с расчета баланса питательных элементов, который можно производить как методом элементарного баланса, так и с использованием специальных компьютерных программ, например, "Аграр-офис".

Необходимо также учитывать, что полевые, садовые, овощные культуры требуют особенного подхода к питанию. Так, например, овощные более требовательны к внешним условиям, при выращивании садовых культур необходимо учитывать их длительное пребывание на одном месте.

В любом случае позитивная тенденция в активном потреблении удобрений уже отмечена, а значит, аграрии региона думают о будущем и понимают, что главное не навредить.