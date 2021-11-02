16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области хотят отслеживать больных Covid-19 по геолокации Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации В Самарской области снижена заболеваемость ОРВИ и пневмонией Срок действия QR-кодов остается прежним В регион завезли вакцину "Спутник Лайт"

Здравоохранение Общество

Более чем 300 человек прошли вакцинацию от коронавируса в прививочном пункте областной библиотеки

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 350
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской областной универсальной научной библиотеке на пр. Ленина, 14а со 2 ноября работает пункт вакцинации от COVID-19. Пункт работает с 8:00 до 20:00, для вакцинации применяют "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Здесь можно пройти и повторную вакцинацию.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о преимуществах формата работы этого пункта вакцинации: "Все форматы, которые мы используем, предназначены лишь для одного - для повышения доступности вакцинации, упрощения ее и создания мотивационной площадки, на которую проще и легче прийти нашим гражданам. Это не поликлиника - это общественное место с удобным расположением в центре города, внутренняя его структура и логистика позволяют выполнить вакцинацию быстро, качественно и придать этому почти формат праздника, поскольку то общее благое дело, которое делает наше население с помощью медицинских работников, направлено на одно - на жизнь".

Завтра подобный марафон по вакцинации пройдет в Тольятти.

Всего в пункте вакцинации в общей сложности задействовано до 170 человек: в две смены работают 46 врачей и 45 медсестер, организовано порядка 40 врачебно-сестринских бригад, жителям помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Нины Ляпиной, а также добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В помещении, где расположен пункт, тщательно следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм - на месте работают санитарки, уборщики.

Уже первые часы работы пункта показали, что новый формат оправдал ожидания. "Хорошо, что есть такие акции, позволяющие победить COVID-19. Пациент приходит, заполняет документы, проходит осмотр врача, затем делает прививку, все удобно и оперативно. В таком формате работаем впервые, но уже поняли, что всем это экономит время и нервы", - отметила главная медсестра медико-санитарной части №5 Юлия Борчанинова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5