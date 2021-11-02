Более чем 300 человек прошли вакцинацию от коронавируса в прививочном пункте областной библиотеки

В Самарской областной универсальной научной библиотеке на пр. Ленина, 14а со 2 ноября работает пункт вакцинации от COVID-19. Пункт работает с 8:00 до 20:00, для вакцинации применяют "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Здесь можно пройти и повторную вакцинацию.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о преимуществах формата работы этого пункта вакцинации: "Все форматы, которые мы используем, предназначены лишь для одного - для повышения доступности вакцинации, упрощения ее и создания мотивационной площадки, на которую проще и легче прийти нашим гражданам. Это не поликлиника - это общественное место с удобным расположением в центре города, внутренняя его структура и логистика позволяют выполнить вакцинацию быстро, качественно и придать этому почти формат праздника, поскольку то общее благое дело, которое делает наше население с помощью медицинских работников, направлено на одно - на жизнь".

Завтра подобный марафон по вакцинации пройдет в Тольятти.

Всего в пункте вакцинации в общей сложности задействовано до 170 человек: в две смены работают 46 врачей и 45 медсестер, организовано порядка 40 врачебно-сестринских бригад, жителям помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Нины Ляпиной, а также добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В помещении, где расположен пункт, тщательно следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм - на месте работают санитарки, уборщики.

Уже первые часы работы пункта показали, что новый формат оправдал ожидания. "Хорошо, что есть такие акции, позволяющие победить COVID-19. Пациент приходит, заполняет документы, проходит осмотр врача, затем делает прививку, все удобно и оперативно. В таком формате работаем впервые, но уже поняли, что всем это экономит время и нервы", - отметила главная медсестра медико-санитарной части №5 Юлия Борчанинова.