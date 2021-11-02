Более чем 300 человек прошли вакцинацию от коронавируса в прививочном пункте областной библиотеки

В Самарской областной универсальной научной библиотеке на пр. Ленина, 14а со 2 ноября работает пункт вакцинации от COVID-19. Пункт работает с 8:00 до 20:00, для вакцинации применяют "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Здесь можно пройти и повторную вакцинацию.
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о преимуществах формата работы этого пункта вакцинации: "Все форматы, которые мы используем, предназначены лишь для одного - для повышения доступности вакцинации, упрощения ее и создания мотивационной площадки, на которую проще и легче прийти нашим гражданам. Это не поликлиника - это общественное место с удобным расположением в центре города, внутренняя его структура и логистика позволяют выполнить вакцинацию быстро, качественно и придать этому почти формат праздника, поскольку то общее благое дело, которое делает наше население с помощью медицинских работников, направлено на одно - на жизнь".
Завтра подобный марафон по вакцинации пройдет в Тольятти.
Всего в пункте вакцинации в общей сложности задействовано до 170 человек: в две смены работают 46 врачей и 45 медсестер, организовано порядка 40 врачебно-сестринских бригад, жителям помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Нины Ляпиной, а также добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В помещении, где расположен пункт, тщательно следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм - на месте работают санитарки, уборщики.
Уже первые часы работы пункта показали, что новый формат оправдал ожидания. "Хорошо, что есть такие акции, позволяющие победить COVID-19. Пациент приходит, заполняет документы, проходит осмотр врача, затем делает прививку, все удобно и оперативно. В таком формате работаем впервые, но уже поняли, что всем это экономит время и нервы", - отметила главная медсестра медико-санитарной части №5 Юлия Борчанинова.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.