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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в гололед

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 ноября, на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.

По данным Приволжского УГМС, уже в середине текущей недели ожидаются понижение температуры до минусовых значений, дождь, мокрый снег и гололедица.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований проверить готовность снегоуборочной дорожной техники к неблагоприятным погодным условиям в регионе, а также наличие запасов противогололедной смеси и в двухдневный срок представить всю информацию в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

"Знаю, что в основном главы муниципалитетов проверку готовности техники уже провели. Первый снег - самый запоминающийся. Конечно же, особое внимание нужно уделить безопасности на дорогах. Ожидается переход через ноль, что всегда увеличивает риски возникновения гололеда, наледи на дорогах. Нужно мониторить постоянно и готовиться к понижению температур и к осадкам. Обеспечьте надлежащее состояние дорог и безопасное вхождение в зиму по всем дорогам на территории региона", - поставил задачу губернатор.

Напомним, с 1 ноября в регионе объявлен месячник по безопасности дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на сокращение уровня аварийности на дорогах области.

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