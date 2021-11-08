Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам обеспечить безопасность на дорогах в гололед

В понедельник, 8 ноября, на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве обсудили готовность муниципалитетов и дорожных служб к первому снегу и работе в условиях гололедицы.
По данным Приволжского УГМС, уже в середине текущей недели ожидаются понижение температуры до минусовых значений, дождь, мокрый снег и гололедица.
Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований проверить готовность снегоуборочной дорожной техники к неблагоприятным погодным условиям в регионе, а также наличие запасов противогололедной смеси и в двухдневный срок представить всю информацию в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.
"Знаю, что в основном главы муниципалитетов проверку готовности техники уже провели. Первый снег - самый запоминающийся. Конечно же, особое внимание нужно уделить безопасности на дорогах. Ожидается переход через ноль, что всегда увеличивает риски возникновения гололеда, наледи на дорогах. Нужно мониторить постоянно и готовиться к понижению температур и к осадкам. Обеспечьте надлежащее состояние дорог и безопасное вхождение в зиму по всем дорогам на территории региона", - поставил задачу губернатор.
Напомним, с 1 ноября в регионе объявлен месячник по безопасности дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на сокращение уровня аварийности на дорогах области.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно