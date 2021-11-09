Дмитрий Орлов: Несмотря на пандемию, команда губернатора не отказывается от реализации задач развития

Во вторник, 9 ноября, политолог Дмитрий Орлов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал работу управленческой команды Самарской области.

"Несмотря на очередную волну пандемии, команда не отказывается от реализации задач развития. Об этом свидетельствуют ряд особенностей и тенденций региональной политики", - заявил политолог.

Отметим, что Самарская область - один из регионов, который отказался от продления режима нерабочих дней. За прошедшую неделю в регионе удалось переломить негативные тенденции: остановился рост заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет, снизились на 28,7% темпы заболеваемости ОРВИ и на 24% - внебольничной пневмонией.

В период нерабочих дней существенно уменьшилась нагрузка на систему здравоохранения. Это выразилось в увеличении количества свободных коек, снижении расхода кислорода. Кроме того, минувшая неделя, по данным регионального Минздрава, стала рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировано более 100 тыс. жителей Самарской области, рассказал политолог.

Он также акцентировал внимание на расширении экономических контактов региона с иностранными партнерами.

"Самарская область демонстрирует высокие темпы работы по улучшению инвестиционного климата (в рейтинге АСИ она вошла в топ-10 регионов). Высокая конкуренция заставляет правительство региона использовать различные возможности для укрепления позиций. Поэтому работа в этом направлении не прекращается даже в период пандемии. Показательным стало участие губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в пленарном заседании Российско-Австрийского делового совета. Презентация эффективно действующих объектов инвестиционной инфраструктуры, а также научного и промышленного потенциала Самарской области повышает вероятность сотрудничества в этих сферах", - отметил Дмитрий Орлов.

По мнению Дмитрия Орлова, социальный бюджет региона отвечает запросу жителей и задачам опережающего развития.

"Региону удалось обеспечить рост наиболее значимых показателей. По сравнению с 2019 годом реальная заработная плата выросла на 4,6%, инвестиции в основной капитал - 15,2%. Основываясь на результатах региона в 2021 году, ключевой задачей бюджетной политики на 2022 год стало сохранение финансовой и социальной стабильности в регионе. Поэтому новый проект бюджета полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Большая часть расходов будет направлена на здравоохранение, образование, социальную поддержку граждан", - подчеркнул политолог.

Он считает, что реализация крупных инфраструктурных проектов служит показателем решения задач развития.

"В Самарской области фиксируется масштабное строительство дорожной инфраструктуры, несмотря на пандемию. В прошлом году регион вошел в топ-3 по итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Именно сейчас продолжается реализация ключевых проектов, которые смогут стать для региона катализатором дальнейшего развития. В частности, это мостовой переход "Фрунзенский" и мост через Волгу со 100-километровой трассой рядом с Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Опережающие темпы строительства объектов (раньше срока открылся мост через реку Сок) свидетельствуют о способности управленческой команды следовать ранее обозначенным приоритетам даже в кризисных ситуациях", - заявил Дмитрий Орлов.

Кроме того, он прокомментировал привлечение регионом дополнительных ресурсов и включение региона в федеральную повестку.

"Исполнение целевых показателей в рамках нацпроектов - это реальная возможность получить дополнительную поддержку федерального центра. Так, Самарская область дополнительно получила 4,7 млрд руб. в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Личная активная позиция губернатора региона Дмитрия Азарова на федеральном уровне - значимый фактор, позволяющий региону использовать новые федеральные механизмы поддержки. Презентация проекта самарского метро, которую провел губернатор на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, обеспечила получение инфраструктурного кредита в размере 10,4 млрд рублей", - назвал цифры Дмитрий Орлов.