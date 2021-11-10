Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов ОВД РФ с профессиональным праздником

В среду, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно в этот день прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников, представители органов законодательной и судебной власти, руководители силовых ведомств, ветераны МВД, представители Общественного совета при региональном главке МВД.

"Это день, когда мы еще раз вспоминаем бойцов, погибших в военное и в мирное время, защищая честь и достоинство граждан, защищая право на главенство российских законов, защищая порядок и, конечно, защищая нашу Родину", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к стражам порядка.

Сегодня же состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ и награждению тех, кто добился высоких результатов в обеспечении правопорядка и безопасности жителей региона.

Поздравляя сотрудников ведомства, глава региона подчеркнул: "Вы каждый день, рискуя здоровьем, а зачастую и жизнью, несете службу - службу ответственную! - на благо нашего Отечества, на благо граждан страны, проживающих на территории нашей области".

Губернатор отметил, что ГУВД по Самарской области имеет достижения, свои славные страницы истории.

"Но не менее важно, что сейчас благодаря вашей самоотверженной службе пишутся и новые славные страницы, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Значительные успехи Управления неоднократно отмечались и в предыдущий период, и в текущем году".

Ярким свидетельством тому служат цифры статистики по раскрытым и предотвращенным преступлениям. Но еще важнее благодарность людей, жителей региона.

"Хочу еще раз присоединиться к тем добрым словам, пожеланиям, что высказывают люди, которым вы пришли на помощь, которых защитили, которым помогли восстановить справедливость закона", - от лица всех жителей Самарской области поблагодарил стражей порядка Дмитрий Азаров.

За заслуги в профессионально-служебной деятельности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на территории Самарской области и задержанию преступников, помощи при изъятии из незаконного оборота 160 кг наркотиков автомобилями Lada Granta были награждены старший инспектор ДПС Отдела по Ставропольскому району, старший лейтенант полиции Олег Семенов и инспектор ДПС Отдела по Ставропольскому району, старший лейтенант полиции Денис Свиридов.

Также отличившиеся сотрудники были отмечены медалями "За отвагу" и "За отличие в охране общественного порядка", Почетной грамотой губернатора Самарской области и благодарностью губернатора Самарской области.

К сотрудникам Главного управления органов внутренних дел обратился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Хочу поздравить с профессиональным праздником и вас, и ваши семьи, которые обеспечивают вам надежный тыл, ведь у вас особая работа - защищать закон и порядок. Вы с честью справляетесь со своими обязанностями, работая в органах внутренних дел - постовыми, инспекторами, участковыми… Вы всегда придете на помощь, защитите людей и правопорядок. Очень важно также, что вы уделяете большое внимание участию гражданского общества в правоохранительной деятельности", - заметил председатель Самарской губернской думы.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова сотрудников ГУВД по Самарской области поздравил Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин. Поздравление от главы МВД России генерала полиции Владимира Колокольцева зачитал начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников. От себя лично Александр Винников добавил, что каждый из сотрудников добросовестно относится к выполнению своих служебных обязанностей и всегда помнит, что он трудится для жителей Самарской области.

Также начальник ГУ МВД России по Самарской области выразил благодарность губернатору Дмитрию Азарову за поддержку, которую правительство региона оказывает в реализации мер, направленных на профилактику правонарушений.