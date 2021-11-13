Волейболисты "Новы" обыграли "Тюмень" в трех сетах подряд

В субботу, 12 ноября, волейболисты новокуйбышевской "Новы" сыграли с "Тюменью" в матче высшей лиги чемпионата России.

Первый сет остался за "Новой" — 28:26. Во втором сете волжане тоже выиграли — 25:16. Третья партия стала победной для новокуйбышевцев — 25:14.

14 ноября в Новокуйбышевск пройдет второй матч между "Новой" и "Тюменью".