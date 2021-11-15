Продажи SIM-карт Tele2 стартовали на АЗС "Башнефть" в Самарской области

Tele2 начала продажи SIM-карт в сети автозаправочных станций "Башнефть" в Самарской области. Клиенты могут приобрести комплекты для подключения с универсальным тарифным планом "Мой онлайн" на пяти АЗС, расположенных в Самаре и пригороде.

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж в Приволжье. Компания предоставляет иногородним клиентам и автопутешественникам возможность подключиться к сети мобильного оператора во время поездки, не меняя маршрута. Приобрести SIM-карты Tele2 можно в прикассовой зоне на АЗС. Активировать SIM-карту клиент может самостоятельно, следуя инструкции.

В Самарской области комплекты для подключения теперь продаются на АЗС "Башнефть". Это третья сеть автозаправочных станций, с которой сотрудничает оператор. SIM-карты размещены на 4 автозаправочных станциях сети "Башнефть" в центре Самары и на выезде из города.

Жители региона и гости региона могут подключиться к самому востребованному тарифу "Мой онлайн" с балансом 300 рублей. Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, он включает безлимит для разговоров в сети Tele2, безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги — возможность делиться гигабайтами по всей стране, "SOS-пакет", переносить и сохранять остатки услуг без ограничения срока их действия.