Продажи SIM-карт Tele2 стартовали на АЗС "Башнефть" в Самарской области

Tele2 начала продажи SIM-карт в сети автозаправочных станций "Башнефть" в Самарской области. Клиенты могут приобрести комплекты для подключения с универсальным тарифным планом "Мой онлайн" на пяти АЗС, расположенных в Самаре и пригороде.
Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж в Приволжье. Компания предоставляет иногородним клиентам и автопутешественникам возможность подключиться к сети мобильного оператора во время поездки, не меняя маршрута. Приобрести SIM-карты Tele2 можно в прикассовой зоне на АЗС. Активировать SIM-карту клиент может самостоятельно, следуя инструкции.
В Самарской области комплекты для подключения теперь продаются на АЗС "Башнефть". Это третья сеть автозаправочных станций, с которой сотрудничает оператор. SIM-карты размещены на 4 автозаправочных станциях сети "Башнефть" в центре Самары и на выезде из города.
Жители региона и гости региона могут подключиться к самому востребованному тарифу "Мой онлайн" с балансом 300 рублей. Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, он включает безлимит для разговоров в сети Tele2, безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги — возможность делиться гигабайтами по всей стране, "SOS-пакет", переносить и сохранять остатки услуг без ограничения срока их действия.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...