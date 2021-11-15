Самарастат: в октябре уровень инфляции составил 1,3%

В октябре 2021 г. индекс потребительских цен по Самарской области составил 1,3% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Самарастат.

Стоимость продовольственных товаров подорожала, в среднем, на 2,9%, непродовольственных — на 0,8%. Цены на услуги понизились на 0,1%.

По сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции составил 7,3%.

Напомним, в сентябре 2021 г. инфляция в регионе (по сравнению с августом) составляла 0,9%. По сравнению с декабрем 2020 г. — 5,9%.