В Тольятти начнет работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19

В рамках акции "Здоровый ноябрь" в Тольятти 16 ноября начнет работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19.

Во вторник брендированный микроавтобус проследует по Комсомольскому району. Медработники будут ждать горожан по следующим адресам:

8:00-10:00 мкр. Поволжский, площадь В.И.Денисова

11:00-13:00 мкр. Жигулевское Море, площадка перед ТОС №10, 11, Майский пр, 13

13:30-15.30 мкр. Федоровка, площадка перед АВОП, ул. Задельная, 17

16.00-18.00 площадка перед ТОС №3, с торца дома по адресу: ул. Чайкиной, 81

В среду, 17 ноября, мобильный пункт вакцинации будет курсировать по Центральному району, а в четверг, 18 ноября, от коронавируса смогут привиться жители Автозаводского района.