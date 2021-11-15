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Здравоохранение Общество

В Тольятти начнет работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках акции "Здоровый ноябрь" в Тольятти 16 ноября начнет работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19.

Во вторник брендированный микроавтобус проследует по Комсомольскому району. Медработники будут ждать горожан по следующим адресам:

  • 8:00-10:00 мкр. Поволжский, площадь В.И.Денисова
  • 11:00-13:00 мкр. Жигулевское Море, площадка перед ТОС №10, 11, Майский пр, 13
  • 13:30-15.30 мкр. Федоровка, площадка перед АВОП,  ул. Задельная, 17
  • 16.00-18.00 площадка перед ТОС №3, с торца дома по адресу: ул. Чайкиной, 81

В среду, 17 ноября, мобильный пункт вакцинации будет курсировать по Центральному району, а в четверг, 18 ноября, от коронавируса смогут привиться жители Автозаводского района.

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