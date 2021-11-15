В Тольятти начнет работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19

В рамках акции "Здоровый ноябрь" в Тольятти 16 ноября начнет работу мобильный пункт вакцинации против COVID-19.
Во вторник брендированный микроавтобус проследует по Комсомольскому району. Медработники будут ждать горожан по следующим адресам:
- 8:00-10:00 мкр. Поволжский, площадь В.И.Денисова
- 11:00-13:00 мкр. Жигулевское Море, площадка перед ТОС №10, 11, Майский пр, 13
- 13:30-15.30 мкр. Федоровка, площадка перед АВОП, ул. Задельная, 17
- 16.00-18.00 площадка перед ТОС №3, с торца дома по адресу: ул. Чайкиной, 81
В среду, 17 ноября, мобильный пункт вакцинации будет курсировать по Центральному району, а в четверг, 18 ноября, от коронавируса смогут привиться жители Автозаводского района.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.