Предприниматели могут проверить право на получение субсидии на сайте ФНС России

Проверить право на получение субсидии для пострадавшего бизнеса от COVID-19 и заполнить заявление можно на сайте ФНС России, сообщает пресс-служба ведомства.

УФНС России по Самарской области обращает внимание, что в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" предусмотрено два вида субсидии: первая — это субсидия на нерабочие дни, вторая — субсидия на карантин.

Проверить право и заполнить заявление на получение субсидии на нерабочие дни Вы можете на промостранице официального сайта ФНС России.

В настоящее время ФНС России рассматривает заявления на получение субсидии только на нерабочие дни (форма заявления КНД 1150127). Субсидия на карантин не выплачивается, так как в настоящее время не принято решение о введении на территории РФ ограничительных мероприятий (карантина).

В связи с этим, УФНС России по Самарской области предлагает всем, кто направил заявления на субсидию на карантин, но при этом имеет право на получение субсидии на нерабочие дни направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) заявление о предоставлении субсидии по форме (КНД 1150127) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.