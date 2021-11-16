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Предприниматели могут проверить право на получение субсидии на сайте ФНС России Чем грозит отсутствие или неправильное применение ККТ Стартаперам расскажут о правилах документооборота В Самарской области малый бизнес привлекут к развитию индустрии гостеприимства Продукцию самозанятых отберут для представительских нужд Самарской области

Малый бизнес Экономическая политика

Предприниматели могут проверить право на получение субсидии на сайте ФНС России

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проверить право на получение субсидии для пострадавшего бизнеса от COVID-19 и заполнить заявление можно на сайте ФНС России, сообщает пресс-служба ведомства.

УФНС России по Самарской области обращает внимание, что в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" предусмотрено два вида субсидии: первая  — это субсидия на нерабочие дни, вторая — субсидия на карантин.

Проверить право и заполнить заявление  на получение субсидии на нерабочие дни Вы можете на промостранице официального сайта ФНС России.

В настоящее время ФНС России рассматривает заявления на получение субсидии только на нерабочие дни (форма заявления КНД 1150127). Субсидия на карантин не выплачивается, так как в настоящее время не принято решение о введении на территории РФ ограничительных мероприятий (карантина).

В связи с этим, УФНС России по Самарской области предлагает всем, кто направил заявления на субсидию на карантин, но при этом имеет право на получение субсидии на нерабочие дни направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) заявление о предоставлении субсидии по форме (КНД 1150127) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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