Предприниматели могут проверить право на получение субсидии на сайте ФНС России

Проверить право на получение субсидии для пострадавшего бизнеса от COVID-19 и заполнить заявление можно на сайте ФНС России, сообщает пресс-служба ведомства.
УФНС России по Самарской области обращает внимание, что в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" предусмотрено два вида субсидии: первая — это субсидия на нерабочие дни, вторая — субсидия на карантин.
Проверить право и заполнить заявление на получение субсидии на нерабочие дни Вы можете на промостранице официального сайта ФНС России.
В настоящее время ФНС России рассматривает заявления на получение субсидии только на нерабочие дни (форма заявления КНД 1150127). Субсидия на карантин не выплачивается, так как в настоящее время не принято решение о введении на территории РФ ограничительных мероприятий (карантина).
В связи с этим, УФНС России по Самарской области предлагает всем, кто направил заявления на субсидию на карантин, но при этом имеет право на получение субсидии на нерабочие дни направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) заявление о предоставлении субсидии по форме (КНД 1150127) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее