В регионе стартовала викторина Самарской области "Вакцинация — это жизнь"

Во вторник, 16 ноября, в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" состоялась пресс-конференция, посвященная викторине для жителей губернии, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции.

Замминистра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования Павел Золотарев отметил, что акции, связанные с вакцинацией, приобретают совершенно другой эффект воздействия, когда имеют приставку "массовая". Это убедительно доказали меры, принятые областным правительством при объявлении в губернии нерабочих дней с 25 октября, а также единые дни вакцинации, организованные в эти дни.

"Эпидемиологическая ситуация есть и остается крайне напряженной. Это видно по статистике, которая официально публикуется. Но, тем не менее, сегодня мы можем говорить с достаточной долей уверенности о том, что выходим на плато по инфекционной ситуации. По результатам мы имеем снижение на 14,2% заболеваемости на амбулаторном звене по подтвержденному COVID-19, и имеем снижение ОРВИ и пневмонии на 10,5% относительно прошлой недели", — отметил Павел Золотарев.

О том, что стартовавшая в Самарской области викторина — уникальный инструмент, призванный напомнить о важности вакцинации и в то же время реальный материальный стимул сделать прививку сказала и Нина Косарева.

"Благодаря вакцинации можно сделать вирус управляемым. Исторически доказано, что вакцинация — путь к спасению. В свое время вакцинация помогла человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями: столбняк, полиомиелит, краснуха — они практически уничтожены. И сегодня единственный путь стабилизировать ситуацию с COVID — это вакцинация", - отметила она.

"В попечительский совет вошли люди очень уважаемые и известные в области. Плюс абсолютная анонимность списков участников. Определение победителей, во-первых, будет происходить автоматизировано, что исключает человеческий фактор, а во-вторых участвуют только числа, кто скрыт за тем или иным номером неизвестно", — подчеркнула Нина Косарева.

Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты Самарской области, выступившей одним из инициаторов викторины, отметил, что подобное мероприятие призвано сократить число "сомневающихся", то есть тех, кто не принял окончательного решения: стоит ли вакцинироваться?

"Мы (общественники) решили пойти путем не усиления ограничительно-запретительных мер, а путем поощрения. Есть категория людей, которых я бы назвал "сомневающимися", и сомневаться — это нормально. Пожалуй, на эту категорию и направлено мероприятие под названием "Вакцинация — это жизнь". Потому что на данный момент науке абсолютно понятно, что чем больше процент вакцинированных людей, тем быстрее мы достигнем того порога, который позволит говорить нам о коллективном иммунитете. Разрабатывая стимулирующую викторину, мы учитывали положительный эффект единых дней вакцинации, и уверены, что мероприятие "Вакцинация — это жизнь" также даст свой результаты", — резюмировал Виктор Сойфер.

Главный идентификатор участника — уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) из сертификата о вакцинации, позволяющий подтвердить статус участника и идентифицировать его с целью последующего оформления выдачи приза/подарка.

Принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

При этом граждане, вакцинированные в период с 24.09.2020 г. по 14.11.2021 г. становятся участниками путем регистрации на сайте, (заполнив поля и проставив имеющиеся отметки в разделе регистрации).

Граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., автоматически становятся участниками акции путем заполнения документов об участии в викторине в составе документов при вакцинации в медицинских организациях. Выдача призов и подарков будет осуществляться с 10.12.2021 г. по 01.03.2022 г. в центрах выдачи призов.

Напомним, уникальную викторину "Вакцинация — это жизнь" анонсировал в прямом эфире губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Призовой фонд викторины: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей будут разыграны в прямом эфире в три этапа. Первый розыгрыш призов состоится 24 ноября, следующие этапы — 8 и 22 декабря 2021 года.