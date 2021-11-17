Куйбышевская железная дорога соберет ИТ-специалистов на второй хакатон

"Большой брат", "Церебра Ксавьера", "По следам Пикассо", "Картограф для тяги" — лучшие команды второго онлайн-хакатона от Куйбышевской железной дороги, решившие одну из четырех предложенных задач, разделят призовой фонд 600 тыс. рублей. 10–12 декабря Куйбышевская железная дорога в партнерстве с венчурной компанией YellowRockets проведут второй онлайн-хакатон КБШЖДХКТН HACK2CORP для решения технологических задач и улучшения сервисов ОАО "РЖД".

Принять участие в хакатоне смогут команды от 2 до 5 человек. За каждой командой из топ-20 будет закреплен индивидуальный ментор, который поможет организаторам отслеживать трекшн команд и более продуктивно проводить сессии. Чтобы попасть на Демо, командам необходимо будет вместе со своим ментором за время хакатона пройти 4 чекпоинта. Организаторы хакатона ждут дата-сайентистов, программистов, продакт-менеджеров, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов.

Самые перспективные проекты получат возможность дальнейшей доработки прототипа и внедрения в ОАО "РЖД". Так, по методике планирования запасов топлива, разработанной одним из победителей прошлогоднего хакатона — командой UrbanML, подана заявка на включение в программу цифровизации в части доработки автоматизированной системы управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР). Также в настоящее время Центром инновационного развития совместно с департаментом информатизации и дирекцией тяги ведется работа по интеграции прототипа, разработанного в рамках хакатона программного обеспечения проекта "Автоматизация формирования графика работы локомотивных бригад пассажирского сообщения", в Единую корпоративную систему управления локомотивным комплексом (ЕК АСУТ).

В 2021 году КБШЖДХКТН HACK2CORP также нацелен на поиск талантливых команд, готовых продолжить работу с ОАО "РЖД".

Прием заявок открыт до 3 декабря на сайте rzdhack.ru. Команды еще до старта хакатона должны будут решить тестовое задание — предложить концепцию решения одного из кейсов хакатона. На хакатоне участникам предстоит решить одну из четырех задач на выбор.

В рамках решения задачи "Картограф для тяги" участникам необходимо будет создать программное обеспечение для формирования номограмм (специальных инфраструктурных "карт" для анализа качества выполненных машинистами поездок).

"По следам Пикассо" — кейс по разработке конструктора, в котором возможно выбирать структуру представления данных и дизайн дашборда. Чтобы выполнить задачу "Большой брат", нужно будет создать приложение для организации инструктажей по технике безопасности с элементами. Решение кейса "Церебра Ксавьера" потребует разработки программы для анализа открытых запросов с целью поиска возможных инновационных решений в ведении партнеров ОАО "РЖД". Подробное описание задач и исходные данные для работы участники получат во время хакатона.

На хакатоне будут организованы воркшопы и общие менторские сессии. Топ-20 команд поборются за призовой фонд. Подробное описание задач можно прочитать на сайте хакатона.

"В этом году мы проводим второй онлайн-хакатон и подготовили новые интересные задачи для наших участников. Все кейсы предварительно прошли оценку экспертов от функциональных филиалов центрального уровня. Такой подход призван увеличить долю внедрения разработок, прототипы которых будут сгенерированы по результатам хакатона. Ориентир на внедрение — главное отличие нашего хакатона от общепринятого формата. Помимо приза, лучшие команды получат возможность реализации проекта с РЖД", — отметила начальник центра инновационного развития КбшЖД Светлана Кишкина.

Участие в хакатоне бесплатное, регистрация на сайте: rzdhack.ru.