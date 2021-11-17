Куйбышевская железная дорога соберет ИТ-специалистов на второй хакатон

"Большой брат", "Церебра Ксавьера", "По следам Пикассо", "Картограф для тяги" — лучшие команды второго онлайн-хакатона от Куйбышевской железной дороги, решившие одну из четырех предложенных задач, разделят призовой фонд 600 тыс. рублей. 10–12 декабря Куйбышевская железная дорога в партнерстве с венчурной компанией YellowRockets проведут второй онлайн-хакатон КБШЖДХКТН HACK2CORP для решения технологических задач и улучшения сервисов ОАО "РЖД".
Принять участие в хакатоне смогут команды от 2 до 5 человек. За каждой командой из топ-20 будет закреплен индивидуальный ментор, который поможет организаторам отслеживать трекшн команд и более продуктивно проводить сессии. Чтобы попасть на Демо, командам необходимо будет вместе со своим ментором за время хакатона пройти 4 чекпоинта. Организаторы хакатона ждут дата-сайентистов, программистов, продакт-менеджеров, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов.
Самые перспективные проекты получат возможность дальнейшей доработки прототипа и внедрения в ОАО "РЖД". Так, по методике планирования запасов топлива, разработанной одним из победителей прошлогоднего хакатона — командой UrbanML, подана заявка на включение в программу цифровизации в части доработки автоматизированной системы управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР). Также в настоящее время Центром инновационного развития совместно с департаментом информатизации и дирекцией тяги ведется работа по интеграции прототипа, разработанного в рамках хакатона программного обеспечения проекта "Автоматизация формирования графика работы локомотивных бригад пассажирского сообщения", в Единую корпоративную систему управления локомотивным комплексом (ЕК АСУТ).
В 2021 году КБШЖДХКТН HACK2CORP также нацелен на поиск талантливых команд, готовых продолжить работу с ОАО "РЖД".
Прием заявок открыт до 3 декабря на сайте rzdhack.ru. Команды еще до старта хакатона должны будут решить тестовое задание — предложить концепцию решения одного из кейсов хакатона. На хакатоне участникам предстоит решить одну из четырех задач на выбор.
В рамках решения задачи "Картограф для тяги" участникам необходимо будет создать программное обеспечение для формирования номограмм (специальных инфраструктурных "карт" для анализа качества выполненных машинистами поездок).
"По следам Пикассо" — кейс по разработке конструктора, в котором возможно выбирать структуру представления данных и дизайн дашборда. Чтобы выполнить задачу "Большой брат", нужно будет создать приложение для организации инструктажей по технике безопасности с элементами. Решение кейса "Церебра Ксавьера" потребует разработки программы для анализа открытых запросов с целью поиска возможных инновационных решений в ведении партнеров ОАО "РЖД". Подробное описание задач и исходные данные для работы участники получат во время хакатона.
На хакатоне будут организованы воркшопы и общие менторские сессии. Топ-20 команд поборются за призовой фонд. Подробное описание задач можно прочитать на сайте хакатона.
"В этом году мы проводим второй онлайн-хакатон и подготовили новые интересные задачи для наших участников. Все кейсы предварительно прошли оценку экспертов от функциональных филиалов центрального уровня. Такой подход призван увеличить долю внедрения разработок, прототипы которых будут сгенерированы по результатам хакатона. Ориентир на внедрение — главное отличие нашего хакатона от общепринятого формата. Помимо приза, лучшие команды получат возможность реализации проекта с РЖД", — отметила начальник центра инновационного развития КбшЖД Светлана Кишкина.
Участие в хакатоне бесплатное, регистрация на сайте: rzdhack.ru.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ