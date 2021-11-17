Найти работу и не пострадать: шесть простых правил

77% соискателей хотя бы однажды сталкивались с недобросовестными работодателями. При этом каждый четвертый (26%) замечает подвох, уже начав работать в компании. Как итог — потраченные нервы, время и необходимость снова искать работу. Руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков рассказывает, на что обращать внимание, чтобы максимально обезопасить себя от таких неприятных ситуаций.

По данным Авито Работы, в первом полугодии 2021 г. работодатели Самары разместили почти 13 тыс. вакансий — практически в два раза больше, чем два года назад. Соискатели за этот период стали в полтора раза более активными. Локальный рынок труда растет. Но у роста есть и побочный эффект — риск столкнуться с недобросовестным работодателем, который пусть и незначительно, но тоже увеличивается. Однако бояться не нужно — чтобы минимизировать его, достаточно быть начеку и соблюдать несколько несложных правил при поиске работы.

Правило № 1. Обещания золотых гор чаще всего не выполняют

Если в описании вакансии указан размер зарплаты, в несколько раз превышающий средний по рынку, это сразу должно насторожить. В лучшем случае может оказаться, что только часть этой суммы — фиксированный оклад, а остальное — премии, которые нереально получить. В худшем — если вкупе с баснословной зарплатой расплывчато описаны обязанности — можно столкнуться с финансовой пирамидой или компанией, которая занимается другой незаконной деятельностью вроде оказания услуг интимного характера.

Что делать: узнать средний уровень зарплаты для интересующей вас должности и ориентироваться на него. Для этого просто посмотрите, какая зарплата указана в других аналогичных вакансиях в вашем регионе.

Правило № 2. Работа — это когда платят вам, а не наоборот

Перед трудоустройством работодатель просит вас заплатить за обучение или оформление каких-либо документов? Не соглашайтесь. Вероятнее всего, после оплаты вы не увидите ни работы, ни денег.

Что делать: ни за что не платить.

Правило № 3. Держать под замком данные паспорта и реквизиты банковской карты

Не стоит присылать потенциальному работодателю фотографии паспорта по первому требованию, а также вводить данные банковской карты по присланной ссылке (например, якобы для компенсации оплаты проезда до офиса компании). В первом случае есть вероятность того, что на ваше имя оформят микрозайм, а во втором — с вашей карты спишут деньги.

Что делать: не присылать фото документов по крайней мере до личного знакомства с работодателем, не сообщать и нигде не вводить данные своей банковской карты (если вам действительно хотят перевести деньги, для этого достаточно номера).

Правило № 4. Не верить всему, что написано в описании вакансии

Бывает так, что условия работы, так красочно и заманчиво описанные работодателем, не соответствуют действительности. Например, водителю может быть предложено работать на своем автомобиле вместо машины компании, как было обещано в описании вакансии, охранник может с удивлением обнаружить, что помещение, в котором ему предстоит находиться, не отапливается, а офисный сотрудник — выяснить, что с ним собираются заключить договор гражданско-правового характера, а вовсе не трудовой.

Что делать: не стесняться задавать все интересующие вопросы на собеседовании, посещать место работы до заключения договора и внимательно читать документы, которые вам предлагают подписать.

Правило № 5. Доверять, но проверять

Чтобы не тратить время на общение с потенциально недобросовестными работодателями, стоит проверять компанию, на вакансию которой вы планируете откликнуться: узнать, существует ли она, платит ли налоги, не имеет ли налоговой задолженности и т. д.

Что делать: заглянуть в ЕГРЮЛ или воспользоваться сервисом ФНС "Прозрачный бизнес", прочитать отзывы сотрудников в интернете (но к ним стоит отнестись критически, поскольку всегда есть вероятность того, что под видом сотрудников негативные отзывы пишут конкуренты).

Однако о правиле № 5 можно забыть, если вы ищете работу на крупных рекрутинговых площадках. Там в буквальном смысле все сделано за вас.

Правило № 6. Искать работу на крупных рекрутинговых площадках

Рекрутинговые платформы сегодня делают все возможное, чтобы обезопасить соискателей от недобросовестных работодателей.

Например, Авито Работа, которой пользуется половина тех, кто ищет работу в интернете, на регулярной основе проверяет компании, которые размещают вакансии на площадке. Если вы видите в профиле организации значок "Компания проверена", это означает, что компания существует, не является банкротом и исправно платит налоги. Такую отметку могут получить только работодатели, ведущие деятельность больше шести месяцев, зарегистрированные на Авито не менее трех месяцев и разместившие за этот период хотя бы одну вакансию. Также их вакансии не должны содержать требований дискриминирующего характера и нарушать трудовое законодательство. Это поможет вам принять решение о том, коммуницировать с работодателем или нет уже на этапе отклика на вакансию.

Соблюдайте эти простые правила — и поиск работы не обернется для вас стрессом.