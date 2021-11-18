Самарцы получат скидку на покупки в гипермаркетах "Лента" и "ВкусВилл"

Tele2 пополнила программу лояльности "Больше" новыми предложениями. Теперь она включает скидки на покупки в магазинах "Лента" и "ВкусВилл", а также пиццу и роллы в подарок от известных кафе Самары.

Tele2 изучает пристрастия своих абонентов и включает в программу лояльности предложения, которые соответствуют предпочтениям клиентов. В холодное время года жители региона проявляют повышенный интерес к акциям, связанными с покупкой продуктов и готовых блюд.

Программа лояльности "Больше" дарит всем клиентам Tele2 купон в гипермаркеты "Лента". Специальное предложение актуально до 30 ноября и позволяет сэкономить от 20% до 25% стоимости энергетических и спортивных напитков, кулинарии и колбасных изделий. Купон на скидку необходимо предъявить вместе с картой постоянного клиента на кассе магазина перед оплатой товаров. А "ВкусВилл" по специальному промокоду дарит скидку 200 рублей на первый онлайн-заказ от 1000 рублей.

Ресторан "Тануки" подарит порцию роллов "Калифорния дрим" при заказе на сумму от 990 рублей. Промокод программы лояльности необходимо ввести в приложении TanukiFamily. До конца ноября при покупке блюд паназиатской кухни на сумму более 1000 рублей MyBox сделает скидку 200 рублей. "Пицца Фабрика" дарит сырную пиццу диаметром 27 сантиметров всем абонентам Tele2 при заказе на сумму от 599 рублей. Промокод нужно вводить в соответствующее поле при оформлении на сайте или в приложении, или назвать кассиру в зале.

Также программа лояльности "Больше" позволяет абонентам Tele2 получить скидки и подарки по более чем двадцати предложениям, в числе которых серебряные украшения, бесплатные онлайн-курсы и кэшбэк за покупку на крупных маркетплейсах. Воспользоваться привилегиями могут все клиенты оператора. Достаточно зайти на страницу программы лояльности "Больше" в приложении "Мой Tele2" или на сайте, подобрать интересное предложение, нажать кнопку "активировать" и следовать описанию в спецпредложениях.