Начинающие инноваторы со всей страны обучились основам ведения бизнеса на онлайн-площадке "Жигулевской долины"

В технопарке "Жигулевская долина" прошел преакселератор "Навигатор инноватора. Тольятти -2021" — интенсивная образовательная программа для студентов, аспирантов, молодых ученых, предпринимателей и будущих лидеров научно-технологических проектов.

Организаторами онлайн-интенсива выступили фонд "Сколково", Открытый университет "Сколково" и "Жигулевская долина". В программе приняли участие 80 молодых инноваторов со всей России, в том числе из Москвы, Тулы, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары и Тольятти. Участники работали в командах под руководством спикеров "Сколково". Результатом этой совместной работы стали бизнес-проекты.

Молодые люди научились командообразованию, выявили целевую аудиторию своего продукта, сформулировали проблему и ценностное предложение, сформировали бизнес-модели проекта и освоили искусство презентации новаторской идеи. Все дни программы участников сопровождали трекеры-наставники — представители бизнес-сообщества региона.

"Мы уделяем особое внимание начинающим предпринимателям и тем молодым людям, которые только готовятся стартовать в бизнесе. Такие образовательные программы, как "Навигатор инноваций", позволяют участникам погрузиться в процессы упаковки идеи в полноценный бизнес-план, научиться определять целевую аудиторию, работать в команде и достигать первых результатов, мотивирующих на дальнейшую работу. Каждый инновационный проект может претендовать на статус резидента "Жигулевской долины", где разработчики получают всестороннюю поддержку — от консультационной помощи до привлечения федеральных грантов и поиска инвесторов", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В финале программы молодые инноваторы провели презентацию своих бизнес-проектов, в ходе которой отвечали на вопросы экспертов, оценивающих степень проработки идей, потенциал и качество представления.

Бронзовым финалистом программы стала платформа для фудшеринга (практика распределения продуктов питания с помощью специальных организаций или онлайн-платформ) "GetFood". Серебро — у проекта "Управление переездом", призванного обеспечить безопасность железнодорожных переездов. Победителем программы признан проект "Импланты Bon Bone", нацеленный на решение медицинских задач с помощью новых материалов и технологий.

"За дни обучения участники проделали большую работу. Я уверен, что все навыки, полученные ими в ходе "Навигатора инноватора", обязательно найдут свое применение в дальнейшей проектной деятельности и помогут в продвижении продукта. Мы готовы помочь им на каждой стадии становления проектов и будем рады видеть участников программы в рядах новых резидентов нашего технопарка!", — отметил заместитель директора управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Игорь Смирнов.