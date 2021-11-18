Начинающие инноваторы со всей страны обучились основам ведения бизнеса на онлайн-площадке "Жигулевской долины"

В технопарке "Жигулевская долина" прошел преакселератор "Навигатор инноватора. Тольятти -2021" — интенсивная образовательная программа для студентов, аспирантов, молодых ученых, предпринимателей и будущих лидеров научно-технологических проектов.
Организаторами онлайн-интенсива выступили фонд "Сколково", Открытый университет "Сколково" и "Жигулевская долина". В программе приняли участие 80 молодых инноваторов со всей России, в том числе из Москвы, Тулы, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары и Тольятти. Участники работали в командах под руководством спикеров "Сколково". Результатом этой совместной работы стали бизнес-проекты.
Молодые люди научились командообразованию, выявили целевую аудиторию своего продукта, сформулировали проблему и ценностное предложение, сформировали бизнес-модели проекта и освоили искусство презентации новаторской идеи. Все дни программы участников сопровождали трекеры-наставники — представители бизнес-сообщества региона.
"Мы уделяем особое внимание начинающим предпринимателям и тем молодым людям, которые только готовятся стартовать в бизнесе. Такие образовательные программы, как "Навигатор инноваций", позволяют участникам погрузиться в процессы упаковки идеи в полноценный бизнес-план, научиться определять целевую аудиторию, работать в команде и достигать первых результатов, мотивирующих на дальнейшую работу. Каждый инновационный проект может претендовать на статус резидента "Жигулевской долины", где разработчики получают всестороннюю поддержку — от консультационной помощи до привлечения федеральных грантов и поиска инвесторов", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В финале программы молодые инноваторы провели презентацию своих бизнес-проектов, в ходе которой отвечали на вопросы экспертов, оценивающих степень проработки идей, потенциал и качество представления.
Бронзовым финалистом программы стала платформа для фудшеринга (практика распределения продуктов питания с помощью специальных организаций или онлайн-платформ) "GetFood". Серебро — у проекта "Управление переездом", призванного обеспечить безопасность железнодорожных переездов. Победителем программы признан проект "Импланты Bon Bone", нацеленный на решение медицинских задач с помощью новых материалов и технологий.
"За дни обучения участники проделали большую работу. Я уверен, что все навыки, полученные ими в ходе "Навигатора инноватора", обязательно найдут свое применение в дальнейшей проектной деятельности и помогут в продвижении продукта. Мы готовы помочь им на каждой стадии становления проектов и будем рады видеть участников программы в рядах новых резидентов нашего технопарка!", — отметил заместитель директора управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Игорь Смирнов.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ