Волонтерские центры "Единой России" обработали почти 2 млн заявок от медиков и граждан

Количество активистов в волонтерских центрах "Единой России" в регионах превысило 80 тыс. человек

Об этом рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе селекторного совещания по вопросам организации работы региональных волонтерских центров 17 ноября.

"Наши волонтеры перевезли 11 тыс. врачей, в том числе почти 2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%", — сказал он.

За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тыс. лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, подавляющее большинство (88%) — непосредственно в день обращения. Медицинским работникам передано 10,5 тыс. продуктовых наборов и более 140 тыс. комплектов горячего питания.

"По лекарственным наборам — закрыто более 90% от потребности, по продуктовым наборам — 75%, по горячему питанию — порядка 95%", — подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, с начала пандемии представители депутатского корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен в медицинских учреждениях, из них более 113 тысяч смен — лично депутаты "Единой России" разного уровня.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (фракция "Единой России") сообщил, что в рамках акции "Мы вместе" трудятся более 250 тыс. человек. В больницах работают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов, который требует решения, — обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, считает депутат.

"Есть льготы — если топливная карта передается в адрес НКО, то она не облагается налогом на прибыль. Это и для компаний определенный бонус, и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с Максимом Топилиным (председатель комитета по экономической политике Госдумы — прим. ред.) проработаем технологию, как верифицировать волонтеров, и в каком объемы должны быть такие карты", — сказал он.

В свою очередь, лидер движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция "Единой России") озвучила предложения о дополнительных мерах поддержки волонтеров, которые появились по итогам встреч с ними. В частности, это введение региональных наград и знаков отличия за добровольчество. Для студентов-волонтеров это может быть назначение повышенной стипендии.

"Сегодня, согласно приказу Минобразования, при распределении повышенной стипендии учитывается общественно полезная деятельность студентов, где организатором является вуз", — сказала она.

Третья инициатива касается освобождения от налогообложения дохода волонтера в виде оплаты телефонной связи — при условии осуществлении добровольческой деятельности.

В регионах волонтеры "Единой России" уже мобилизуют все силы для помощи людям во время пандемии. В Самарской области 20 волонтеров приступили к работе в 10 круглосуточных пунктах вакцинации.

Ранее "Единая Россия" мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.