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Здравоохранение Общество

Врачи больницы им. Середавина спасли почти 7 тыс. пациентов с COVID-19 и подозрением на него

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй год Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина работает как инфекционный госпиталь. Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, имеющим хронические заболевания, у которых болезнь часто проходит в тяжелой форме.

Одна из пациенток, которую спасли врачи больницы, — жительница Самары Ирина Морозова. 56-летняя женщина страдает хроническим  ревматическим заболеванием. Новым испытанием для Ирины стала коронавирусная инфекция. 

"Я совершила ошибку — имея сопутствующее заболевание, не обращалась к врачам, хотя чувствовала себя плохо, температура держалась 39 и выше, — рассказала Ирина. — Мне стало хуже, начала задыхаться, попала в больницу".

В итоге к непрерывной терапии в связи с тяжелым ревматоидным артритом врачам пришлось добавить интенсивную лекарственную терапию против COVID-19.  Шансов на успех, признаются медики, было немного.

"У нашей пациентки прогрессирующее ревматическое заболевание — ревматоидный артрит, которым она болеет уже 34 года. Более 20 лет наблюдается в нашей больнице, — рассказала заведующая ревматологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина  Ольга Семагина. — Заболевание сложное, инвалидизирующее. За время болезни были использованы практически все известные базисные препараты".

Врачи, медсестры, весь персонал инфекционного, реанимационного отделений сработал как единая команда, чтобы побороть инфекцию. Медикам помогла и сама пациентка, которая была настроена на лечение. А это, говорят специалисты, имеет большое значение.

"Пациентка поступила к нам в октябре с поражением легких 25%. Состояние было средней тяжести. На второй день, учитывая развитие "цитокинового шторма" была проведена биологическая терапия, и пациентка пошла на поправку. Но через три дня начала нарастать одышка, и на компьютерной томографии было обнаружено поражение легких до 90%, — отметила врач-терапевт третьего инфекционного отделения больницы Таисья Шифрина.  — На мой взгляд, именно такое молниеносное течение болезни, когда в течение суток нарастает объем поражения легких, и отличает сейчас COVID-19 этого года от его прошлогоднего варианта, и контролировать этот процесс достаточно сложно. Мы перевели пациентку в нейрореанимацию, где была оказана всесторонняя помощь, и был проведен второй этап  противовирусной  терапии".

"Я ни одного дня не чувствовала себя брошенной, оставленной без внимания, и то, что произошло со мной — можно назвать чудом, — считает Ирина. — Низкий поклон всем сотрудникам третьего отделения больницы и коллективу нейрореанимации. Я чувствую себя замечательно, жить хочется. У меня двое взрослых детей, трое внуков. Буду жить, творить, помогать близким".

Чтобы обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, врачи настоятельно рекомендуют жителям региона сделать прививки, поскольку именно вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с инфекцией помогает перенести ее в более легкой форме.

Развитию системы здравоохранения региона сегодня уделяется особое внимание. Всего в этом году в 18 инфекционных госпиталей уже поступило 560 единиц оборудования: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, мониторы — все для спасения каждой человеческой жизни.

Обновление медучреждений, оснащение современным оборудованием, внедрение передовых технологий — в том числе, часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

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Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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