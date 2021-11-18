Врачи больницы им. Середавина спасли почти 7 тыс. пациентов с COVID-19 и подозрением на него

Второй год Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина работает как инфекционный госпиталь. Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, имеющим хронические заболевания, у которых болезнь часто проходит в тяжелой форме.

Одна из пациенток, которую спасли врачи больницы, — жительница Самары Ирина Морозова. 56-летняя женщина страдает хроническим ревматическим заболеванием. Новым испытанием для Ирины стала коронавирусная инфекция.

"Я совершила ошибку — имея сопутствующее заболевание, не обращалась к врачам, хотя чувствовала себя плохо, температура держалась 39 и выше, — рассказала Ирина. — Мне стало хуже, начала задыхаться, попала в больницу".

В итоге к непрерывной терапии в связи с тяжелым ревматоидным артритом врачам пришлось добавить интенсивную лекарственную терапию против COVID-19. Шансов на успех, признаются медики, было немного.

"У нашей пациентки прогрессирующее ревматическое заболевание — ревматоидный артрит, которым она болеет уже 34 года. Более 20 лет наблюдается в нашей больнице, — рассказала заведующая ревматологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Ольга Семагина. — Заболевание сложное, инвалидизирующее. За время болезни были использованы практически все известные базисные препараты".

Врачи, медсестры, весь персонал инфекционного, реанимационного отделений сработал как единая команда, чтобы побороть инфекцию. Медикам помогла и сама пациентка, которая была настроена на лечение. А это, говорят специалисты, имеет большое значение.

"Пациентка поступила к нам в октябре с поражением легких 25%. Состояние было средней тяжести. На второй день, учитывая развитие "цитокинового шторма" была проведена биологическая терапия, и пациентка пошла на поправку. Но через три дня начала нарастать одышка, и на компьютерной томографии было обнаружено поражение легких до 90%, — отметила врач-терапевт третьего инфекционного отделения больницы Таисья Шифрина. — На мой взгляд, именно такое молниеносное течение болезни, когда в течение суток нарастает объем поражения легких, и отличает сейчас COVID-19 этого года от его прошлогоднего варианта, и контролировать этот процесс достаточно сложно. Мы перевели пациентку в нейрореанимацию, где была оказана всесторонняя помощь, и был проведен второй этап противовирусной терапии".

"Я ни одного дня не чувствовала себя брошенной, оставленной без внимания, и то, что произошло со мной — можно назвать чудом, — считает Ирина. — Низкий поклон всем сотрудникам третьего отделения больницы и коллективу нейрореанимации. Я чувствую себя замечательно, жить хочется. У меня двое взрослых детей, трое внуков. Буду жить, творить, помогать близким".

Чтобы обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, врачи настоятельно рекомендуют жителям региона сделать прививки, поскольку именно вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с инфекцией помогает перенести ее в более легкой форме.

Развитию системы здравоохранения региона сегодня уделяется особое внимание. Всего в этом году в 18 инфекционных госпиталей уже поступило 560 единиц оборудования: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, мониторы — все для спасения каждой человеческой жизни.

Обновление медучреждений, оснащение современным оборудованием, внедрение передовых технологий — в том числе, часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.