Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В музее детского сада № 149 дошколята получают основы патриотического воспитания. Приобщение детей к истории и культуре родного края, к духовным и нравственным основам идет с использованием экспонатов музея "Кладовая мудрости", создающих особую воспитывающую культурную сре
Эффективное средство
Музейная педагогика в последнее время приобрела большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания. "Знакомство детей дошкольного возраста с историей родного города, его культурными и национальными особенностями закладывают основы для понимания таких важных для каждого россиянина слов, как гражданин, долг, Родина", — считает заведующая МБДОУ "Детский сад № 149" г. о.Самара Наида Лукьянова.
Инновационная технология эмоционального и познавательного развития доказала свои преимущества. Она не только способствует развитию и саморазвитию ребенка, но и воспитывает в нем личность. Чтобы приобщить воспитанников к культурному, историческому и этнографическому наследию нашего края, фольклору Самарской Луки, руководство и педагогический коллектив приложили немало усилий. И новаторские приемы себя оправдали.
Среда для развития
В музее сегодня сформирована полноценная экспозиция и тематические выставки. Огромный плюс — интерактивность музейной работы в детском саду. Дети могут не только рассматривать, но и трогать руками экспонаты — так легче усваиваются новые знания. В "Кладовой мудрости" с удовольствием проводят время вместе воспитанники, их родители и педагоги — такой познавательный, интересный досуг увлекает всех.
Музей расположен в отдельном помещении с несколькими тематическими зонами, попадая в которые ребенок узнает много нового о нашем родном городе, о жизни наших предков, о традициях народов Поволжья, об особенностях создания домашнего уюта и народных праздниках. "Наш музей — это место проведения еженедельных тематических мероприятий. Тут и "Веселый капустник", "Деревенские посиделки", "Осенняя ярмарка", "Рождественские святки", — рассказывает Наида Мукаиловна. — Музей как часть воспитывающей культурной среды помогает ребенку полноценно развиваться".
Своими руками
На базе музея работает исследовательский клуб для воспитанников 5-7 лет, где дети, обсуждая и дискутируя, имеют возможность самостоятельно делать свои маленькие открытия. Музей воспроизводит обстановку жилого помещения, где собраны подлинные предметы быта и прикладного искусства: прялки, утюги, ухваты, чугунки, патефон, ткацкий станок. В сундуке хранятся рушники, вышивки, скатерти. Здесь представлены экспозиции: "Предметы народно-прикладного творчества", "Костюмы народов Поволжья", "Рукописи и книги дореволюционного периода по воспитанию детей в семье". А экспозиция "По истории Самарского края" собрана коллективами детских садов Самарской области в рамках городской проектной площадки "Музейная педагогика как инновационная технология в реализации социальных и образовательных проектов в ДОУ" в направлении "Приобщение детей к культурному наследию". Большая часть предметов — подлинники. Они собраны сотрудниками детского сада и родителями воспитанников.
Новые традиции
Этнографический музей используется в работе с детьми по дополнительной образовательной программе "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" под редакцией Ольги Львовны Князевой и Майи Давыдовны Маханевой. Тематические вечера, развлечения, творческие мастерские, праздники, совместные экскурсии, вернисажи — любые формы работы становятся гораздо эффективней именно в развивающей среде.
"В рамках работы музея педагоги используют различные наглядные и практические формы знакомства дошкольников с музейными экспозициями, — поясняет Наида Лукьянова. — Это народные подвижные игры и забавы, наблюдения природы, театрализованные постановки, народные праздники, игры-путешествия, квесты, дидактические игры". В детском саду стали традицией марафоны народных и фольклорных праздников: "Осенняя ярмарка", "Святки", "Сретенье", "Масленица", "Пасха", "Иван Купала", "Медовый и Яблочный спас", "Праздник самовара". В 2020 году в детском саду провели "День сапожника" и "Русский чай". Прошли посиделки с национальным колоритом: "Чувашская изба", "Вечер игр народов Поволжья", "Капустник", "Татарские посиделки".
Верный путь
Особый интерес у ребятишек вызвала виртуальная прогулка по улицам Самары, в ходе которой они общались с "говорящими домами", открывшими им некоторые тайны нашего города с помощью краеведческих сказок Марии Пашининой и Валентина Ивановича Беспалова. Дети научились создавать свои дома, используя метод оригами. Так возникло панно "Ночная Самара". Педагоги вместе с детьми изготавливают игрушки, куклы-обереги для музея, элементы костюмов и головных уборов, создают авторские творческие работы: посуду, музыкальные инструменты, свистульки. Им есть, чем поделиться с коллегами на форумах, конференциях и семинарах. Жизнь доказала, что использование музея как проводника в мир истории и культуры родного края — верный путь к гармоничному развитию детей.
Наида Лукьянова, заведующая детским садом № 149" Самары:
— Музей "Кладовая мудрости" стал эффективным инструментом приобщения наших воспитанников к истории малой Родины — нашего Самарского края. Это благотворная развивающая и одновременно воспитывающая культурная среда, которая не только закладывает основы патриотического и нравственного воспитания, но и формирует у ребят систему ценностей. Музей стал уникальной площадкой для общения ребят, педагогов и родителей.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.