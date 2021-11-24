Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В музее детского сада № 149 дошколята получают основы патриотического воспитания. Приобщение детей к истории и культуре родного края, к духовным и нравственным основам идет с использованием экспонатов музея "Кладовая мудрости", создающих особую воспитывающую культурную сре

Эффективное средство

Музейная педагогика в последнее время приобрела большую популярность в системе дошкольного образования и воспитания. "Знакомство детей дошкольного возраста с историей родного города, его культурными и национальными особенностями закладывают основы для понимания таких важных для каждого россиянина слов, как гражданин, долг, Родина", — считает заведующая МБДОУ "Детский сад № 149" г. о.Самара Наида Лукьянова.

Инновационная технология эмоционального и познавательного развития доказала свои преимущества. Она не только способствует развитию и саморазвитию ребенка, но и воспитывает в нем личность. Чтобы приобщить воспитанников к культурному, историческому и этнографическому наследию нашего края, фольклору Самарской Луки, руководство и педагогический коллектив приложили немало усилий. И новаторские приемы себя оправдали.

Среда для развития

В музее сегодня сформирована полноценная экспозиция и тематические выставки. Огромный плюс — интерактивность музейной работы в детском саду. Дети могут не только рассматривать, но и трогать руками экспонаты — так легче усваиваются новые знания. В "Кладовой мудрости" с удовольствием проводят время вместе воспитанники, их родители и педагоги — такой познавательный, интересный досуг увлекает всех.

Музей расположен в отдельном помещении с несколькими тематическими зонами, попадая в которые ребенок узнает много нового о нашем родном городе, о жизни наших предков, о традициях народов Поволжья, об особенностях создания домашнего уюта и народных праздниках. "Наш музей — это место проведения еженедельных тематических мероприятий. Тут и "Веселый капустник", "Деревенские посиделки", "Осенняя ярмарка", "Рождественские святки", — рассказывает Наида Мукаиловна. — Музей как часть воспитывающей культурной среды помогает ребенку полноценно развиваться".

Своими руками

На базе музея работает исследовательский клуб для воспитанников 5-7 лет, где дети, обсуждая и дискутируя, имеют возможность самостоятельно делать свои маленькие открытия. Музей воспроизводит обстановку жилого помещения, где собраны подлинные предметы быта и прикладного искусства: прялки, утюги, ухваты, чугунки, патефон, ткацкий станок. В сундуке хранятся рушники, вышивки, скатерти. Здесь представлены экспозиции: "Предметы народно-прикладного творчества", "Костюмы народов Поволжья", "Рукописи и книги дореволюционного периода по воспитанию детей в семье". А экспозиция "По истории Самарского края" собрана коллективами детских садов Самарской области в рамках городской проектной площадки "Музейная педагогика как инновационная технология в реализации социальных и образовательных проектов в ДОУ" в направлении "Приобщение детей к культурному наследию". Большая часть предметов — подлинники. Они собраны сотрудниками детского сада и родителями воспитанников.

Новые традиции

Этнографический музей используется в работе с детьми по дополнительной образовательной программе "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" под редакцией Ольги Львовны Князевой и Майи Давыдовны Маханевой. Тематические вечера, развлечения, творческие мастерские, праздники, совместные экскурсии, вернисажи — любые формы работы становятся гораздо эффективней именно в развивающей среде.

"В рамках работы музея педагоги используют различные наглядные и практические формы знакомства дошкольников с музейными экспозициями, — поясняет Наида Лукьянова. — Это народные подвижные игры и забавы, наблюдения природы, театрализованные постановки, народные праздники, игры-путешествия, квесты, дидактические игры". В детском саду стали традицией марафоны народных и фольклорных праздников: "Осенняя ярмарка", "Святки", "Сретенье", "Масленица", "Пасха", "Иван Купала", "Медовый и Яблочный спас", "Праздник самовара". В 2020 году в детском саду провели "День сапожника" и "Русский чай". Прошли посиделки с национальным колоритом: "Чувашская изба", "Вечер игр народов Поволжья", "Капустник", "Татарские посиделки".

Верный путь

Особый интерес у ребятишек вызвала виртуальная прогулка по улицам Самары, в ходе которой они общались с "говорящими домами", открывшими им некоторые тайны нашего города с помощью краеведческих сказок Марии Пашининой и Валентина Ивановича Беспалова. Дети научились создавать свои дома, используя метод оригами. Так возникло панно "Ночная Самара". Педагоги вместе с детьми изготавливают игрушки, куклы-обереги для музея, элементы костюмов и головных уборов, создают авторские творческие работы: посуду, музыкальные инструменты, свистульки. Им есть, чем поделиться с коллегами на форумах, конференциях и семинарах. Жизнь доказала, что использование музея как проводника в мир истории и культуры родного края — верный путь к гармоничному развитию детей.