Нужен зуб к обеду? Изготовят за четыре часа!

Самарское стоматологическое образование в этом году отмечает свое 55-летие. За эти годы Самарский государственный медицинский университет подготовил и выпустил тысячи специалистов, которые работают во многих регионах России. А самарская стоматология, по мнению экспертов из национального медицинского исследовательского центра при ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, которые приезжали к нам в регион год назад, по уровню оснащенности и развития входит в десятку лучших в стране. О том, чем располагают стоматологические государственные и негосударственные клиники, какие проблемы пациентов решают, мы беседуем с главным внештатным специалистом Минздрава Самарской области по стоматологии, главным врачом Самарской стоматологической поликлиники № 3, профессором Александром Нестеровым.

— В каких масштабах оказывается стоматологическая помощь населению региона и насколько она доступна гражданам разных социальных категорий?

— В год за стоматологической помощью в государственные медицинские организации обращается в среднем 1,5 миллиона человек — примерно половина населения области. При этом подвергается лечению примерно 1 миллион зубов. В остальных случаях проводится лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта. Лечебно-хирургический прием ведут более 1100 врачей. Укомплектованность штатов в медицинских организациях составляет 87%. В долях стоматологическая помощь взрослому населению в регионе выглядит так: 71% составляет терапевтическая помощь, 26% — хирургическая и 3% — ортопедическая.

Большое значение для сохранения здоровья зубов имеет санация полости рта, которая своевременно выявляет патологические изменения и предупреждает стоматологические заболевания, являясь основным компонентом стоматологической профилактики. Плановую санацию ежегодно проходят более 230 тысяч пациентов. Примерно половина осмотренных врачами нуждается в разных видах стоматологической помощи. И только половина из их числа проходит лечение.

Кроме этого, согласно постановлению Правительства Самарской области от 19 января 2005 г. N 4 "О мерах по реализации Закона Самарской области "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" имеют право на бесплатное зубное протезирование.

В 45 медицинских организациях, которые принимают участие в этой программе социальной поддержки граждан, льготным зубным протезированием пользуется 13,5 тысяч пациентов, при том, что нуждается в ней 17,8 тысяч.

— Бытует мнение, что современное стоматологическое оборудование и технологии лечения зубов разнятся в государственных и негосударственных медицинских организациях. И сравнение не в пользу первых. Насколько, на ваш взгляд, оно обоснованно?

— Это заблуждение. Возможно, лет 20 назад, на заре развития негосударственной стоматологии, такое наблюдалось, но недолго. Сегодня далеко не в каждой клинике есть такое дорогостоящее оборудование, которым оснащены городские и районные лечебные стоматологические организации. Сейчас в регионе работает 600 негосударственных стоматологических учреждений. И 13 из них — по территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Прием в этих клиниках ведут более 1700 врачей-стоматологов. И государственные, и негосударственные стоматологические организации работают по единым медицинским стандартам.

— А что нового появилось в ортопедии?

— Ортопедическая стоматология благодаря развитию этой отрасли медицины поднялась на качественно новый уровень. Штампованные металлические коронки заменила металлокерамика, прессованная керамика, которая наряду с прочностью и долговечностью обладает высокими эстетическими свойствами. Сегодня мало восстановить утраченные зубы. Важно сделать так, чтобы они не отличались от настоящих.

— В арсенале стоматологов всех профилей современные цифровые технологии. Какую главную задачу решает их применение?

— В первую очередь применение новых технологий повышает качество лечения и протезирования зубов. Сейчас без дентальной компьютерной томографии невозможно лечить сложные зубы, не говоря уже о протезировании. Стоматолог-терапевт на рентген-снимке видит полную картину, а для того, чтобы в процессе лечения быть уверенным в качестве, пользуется микроскопом. Стоматолог-ортопед тоже работает в оптике. И в терапии, и в хирургии применяется лазер. Стоматологические установки оснащены всем необходимым, чтобы обеспечить комфорт и пациенту, и стоматологу. Из протезирования уходит такая процедура как снятие оттисков. Ее постепенно заменяет цифровое сканирование. Процедура выполняется с такой точностью, что поставленная на место стоматологическая конструкция, изготовленная на принтере или во фрезеровальном аппарате, садится как влитая.

В самом начале применения сканирования и cad-cam технологий на одной из научно-практических конференций, кажется в Японии, проводился конкурс среди зубных техников. Им было предложено выполнить работу по традиционному восковому моделированию коронковой части зуба на гипсовой модели. Вне конкурса выступало виртуальное моделирование в одной из компьютерных систем. Результаты конкурса показали, что в 100% случаев наиболее точное моделирование выполнила компьютерная система, и это заняло у нее несколько секунд в сравнении с работой человека традиционным методом, которому в среднем понадобилось 2-3 часа на аналогичную процедуру.

— А что цифровая стоматология может противопоставить банальной зубной боли? Не секрет, что раньше обращение в клинику с острой болью обычно заканчивалось удалением зуба.

— Что и говорить, лет 20 назад стоматологи больше удаляли зубы, чем лечили. С появлением новых технологий и оборудования сохранности зубов стало уделяться огромное внимание. Этому способствовало появление зубосохраняющих приемов и развитие диагностики. Дентальный прицельный снимок раньше мог и не показать кисту на одном из трех корней моляра. А современные трехмерные исследования челюстно-лицевой области представят реальную картину, которая покажет не только все три корня, но и обнаружит начало воспалительного процесса, которое пациент пока не ощущает, а также состояние пломбировочной массы в давно пролеченном канале. Мало того, исследование тканей полости рта пациента подскажет, какой способ протезирования зубов предпочтительнее. Так что зубная боль — не повод проститься с разболевшимся зубом. Удаляют их все реже.

Сегодня в арсенале стоматологов такое оборудование и технологии, что создать новый зуб — дело нескольких часов. Суть технологии заключается в том, что все процедуры (удаление зуба, подготовка ложа для имплантата, установка имплантата и протезирование) могут быть осуществлены за один день. Для этого задействуется протокол одноэтапной имплантации с немедленной нагрузкой ортопедическими конструкциями. В нашей поликлинике есть все для такой высококвалифицированной работы: современное оборудование, передовые технологии, но главное профессионалы — доктора и кандидаты медицинских наук, врачи первой и высшей категорий.