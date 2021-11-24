Клиенты Tele2 будут первыми покупателями на распродаже "Черная пятница"

Tele2 предлагает привилегии для своих клиентов на главной распродаже года. Они получат доступ к товарам со скидками до 90% на официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru за шесть часов до начала акции.
Девятая всероссийская онлайн-распродажа "Черная пятница" пройдет с 25 по 28 ноября. Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой предпродаже уже в среду 24 ноября в 18:00 по московскому времени. Для них первыми станут доступны товары и услуги по выгодным ценам от ведущих интернет-магазинов России и мира. На официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru будут представлены скидки до 90% на тысячи товаров от крупнейших онлайн-сервисов: электронику, бытовую технику, одежду и обувь, игрушки, книги, товары для дома и многое другое.
Чтобы принять участие в распродаже раньше других, клиентам Tele2 необходимо активировать доступ на сайте bolshe.tele2.ru. Далее останется найти интересующий товар на сайте организатора акции и нажать на кнопку "Купить". После этого с онлайн-площадки Black Friday покупатель перейдет в интернет-магазин продавца, где завершит оформление покупки, выбрав условия доставки и оплаты.
По данным Data Insight, в 2020 году прирост российского рынка интернет-торговли достиг пика и составил 58%. По мнению аналитиков, высокие темпы роста сохранятся: в 2021 году объемы рынка eCommerce увеличатся на 42%, по итогам 2022-го — на 38% год к году. В "Черную пятницу" по более выгодным ценам можно приобрести смартфоны, smart-часы и другие гаджеты. В этом году продукты цифрового гиганта Honor участники акции смогут купить с выгодой до 50%, а официальный интернет-магазин умных часов и навигаторов Garmin подготовит скидки до 25%. Воспользоваться выгодными предложениями больше шансов у тех покупателей, которые получат доступ к распродаже уже в среду вечером, 24 ноября.
Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:
"Black Friday как уникальная методика продаж быстро завоевала популярность в России и мире. В крупных торговых центрах Нью-Йорка, Парижа и Лондона люди обычно занимают очередь еще ночью. Они готовятся и заранее изучают ассортимент торговых площадок, чтобы успеть купить желаемое по выгодным ценам. С развитием интернет-торговли интерес покупателей сместился в онлайн-среду — теперь они ищут лучшие предложения в интернет-магазинах. В этой гонке у пользователей Tele2 есть преимущества, ведь они первыми смогут совершить выгодные покупки на площадке партнера".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ