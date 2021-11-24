Самарский "Союз-2.1б" с грузовиком "Прогресс" успешно стартовал с Байконура

В среду, 24 ноября, в 16:06:35 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с узловым модулем "Причал" в составе грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ".

Через 563 секунды он отделился от третьей ступени носителя, затем раскрылись его солнечные батареи и антенны.

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, а стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается 26 ноября 2021 года в 18:26 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Перед прибытием нового модуля необходимо подготовить стыковочный узел модуля "Наука", к которому сейчас пристыкован грузовой корабль "Прогресс МС-17". На 25 ноября в 14:23 мск запланирована его расстыковка вместе с переходной проставкой, которая обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии "Союз МС" и "Прогресс МС". Таким образом, у многоцелевого лабораторного модуля появится возможность штатной стыковки с прибывающим узловым модулем "Причал".

Корабль-модуль "Прогресс М-УМ" доставит на Международную космическую станцию 700 кг грузов: ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания.

Узловой модуль "Причал" представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Дальнейшее его развитие обеспечивается за счет стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных.