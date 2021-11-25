В среду, 24 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, крупнейших промышленных предприятий, ученые, общественники, экоактивисты региона.

Напомним, общественный совет возобновил свою работу в начале 2019 г. по инициативе Дмитрия Азарова. Его основная задача — постоянный анализ актуальной ситуации в регионе, выработка предложений в сфере экологической безопасности, а также совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды, межведомственного взаимодействия в решении вопросов рационального использования природных ресурсов.

Дмитрий Азаров напомнил участникам заседания о задачах, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным, которых необходимо добиться в рамках реализации национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда". В частности, необходимо сократить в три раза долю загрязненных сточных вод, отводимых Волгу, и обеспечить качественной питьевой водой жителей региона. Для этого проводится строительство и реконструкция очистных сооружений и систем водоснабжения.

"Перед нами стоят важнейшие задачи, — акцентировал внимание собравшихся глава региона. — Мы настойчиво предлагаем к реализации наши проекты на федеральном уровне. Целый ряд из них — и по обеспечению питьевой водой граждан, и по очистке стоков — уже включены в федеральный бюджет. Мы вместе с коллегами, депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации провели огромную работу на подготовительном этапе и на этапе утверждения бюджета страны. Благодаря поддержке федерального Правительства, Президента мы сделаем еще один значительный шаг вперед по улучшению экологической ситуации, по улучшению здоровья людей на территории региона".

Губернатор выразил уверенность в том, что общественный экологический совет поможет в реализации намеченных планов, внесёт свой вклад там, где требуется доработка или корректировка задач, объединение усилий общественных отраслевых организаций и жителей региона.

"Сохранение экологии, уникальной природы нашего края — это дело не только профессионалов. Очень надеюсь, что свой вклад внесут все земляки. Уверен, что когда мы вместе будем заботиться о родной земле, о нашей Волге, то вместе будем быстрее достигать этих результатов, которые всех нас будут радовать. Вместе мы можем больше", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из ключевых вопросов обсуждения — обеспечение очистки сточных вод и улучшение качества питьевой воды жителей Самары и близлежащих к областной столице районов. Главный управляющий директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков отметил, что в городе на принципах государственно-частного партнерства идет реконструкция очистных канализационных сооружений.

Процесс поделен на три этапа. В рамках первого предусмотрена модернизация сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Это позволит обеспечить бесперебойную работу ГОКС за счет предотвращения попадания крупногабаритного мусора и улучшить воздух благодаря соответствующему оборудованию. На втором этапе планируется реконструировать сооружения биологической очистки, что приведет к снижению доли загрязняющих веществ в сбрасываемых очищенных сточных водах — примерно на 70%. Третий этап предполагает реконструкцию сооружений доочистки — вторичных отстойников. Полностью проект планируется реализовать уже в 2023 году.

"Впервые будет применена технология автоматизированного контроля качества сбросов промышленных сточных вод в систему городской канализации. Для этого будет создано 24 поста. Работы уже ведутся", — отметил Владимир Бирюков. Он добавил, что благодаря участию в нацпроекте удалось добиться выделения дополнительных средств. Общие затраты составят более 4,3 млрд рублей.

Кроме того, в рамках работы по улучшению качества питьевой воды запланировано строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 до поселка Управленческий. Для этого требуется прокладка самих труб и возведение насосных станций. "И уже в 2024 г. мы дадим чистую воду жителям Управленческого, которые на сегодняшний день забирают ее от 13 скважин, где есть превышения по жесткости и уровню железа в воде, — рассказал руководитель ООО "СКС". — Это глобальные работы. В конечном счете мы обеспечим чистой водой 40 тысяч жителей".

Также запланировано строительство еще двух водоводов Д-1000 мм от привокзальной отопительной котельной в районе ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3 в районе Южного города. Дмитрий Азаров потребовал назвать конкретные сроки — когда проблемы, с которыми сегодня обращаются жители, будут разрешены.

"Весь Куйбышевский район Самары, часть Волжского района области — это более 115 тысяч жителей — уже в первом квартале 2024 года будут обеспечены чистой водой", — отметил Владимир Бирюков.

"Это масштабные инфраструктурные проекты, которые десятки лет не реализовывались в Самаре и области. Приложите максимальные усилия для их реализации в названные сроки, — обратил внимание участников заседания общественного экологического совета Дмитрий Азаров. — Понятно, что в последние годы мы работаем в сложных условиях пандемии, но ни одного ранее запланированного проекта не остановили. Наоборот, инициируем и добиваемся поддержки новых инфраструктурных проектов, которые в лучшие времена, если говорить об экономической ситуации в целом, не реализовывались в регионе, а сейчас находим возможности".

Владимир Бирюков отметил, что среди важных вопросов по-прежнему остается отсутствие локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях Самары. Глава региона поручил региональному минлесхозу совместно с минжкх и городскими властями проанализировать ситуацию и составить реестр предприятий, чтобы точечно с ними работать и обсуждать вопрос строительства необходимой инженерной инфраструктуры. По мнению Губернатора, инертность городских властей и сетевиков в этих вопросах во многом сдерживает реализацию крупных инвестиционных проектов, создание новых промышленных производств.

"У нас Объединенной двигателестроительной корпорацией заявлены проекты строительства нового здания конструкторского бюро, металлургического производства, сборочного цеха. Сдерживающим фактором для реализации масштабного, профильного, отраслевого для нашего региона проекта сегодня является отсутствие инженерной инфраструктуры — очистных сооружений, — акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров. — Буквально вчера разбирали этот вопрос на уровне Министерства промышленности России. Да, это территория завода. Но очистные сооружения, которые предлагаются предприятием, должны работать не только на него, но и на жилые кварталы. Но пока ничего в этом направлении не сделано. А это новый инвестиционный проект, новые рабочие места, в первую очередь, для Самары. Даю поручение Правительству Самарской области, чтобы все эти вопросы были комплексно рассмотрены вместе с городскими властями". Руководитель области подчеркнул: необходимо относиться по-хозяйски и работать на опережение, в том числе, при проработке планов Развития инфраструктуры.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова отметила, что в улучшении качества питьевой воды до нормативных показателей нуждается еще немало населенных пунктов губернии. Главный санитарный врач региона добавила, что на сегодня 98% жителей области обеспечены централизованным водоснабжением. Около 55 тысяч человек все еще пользуются колодцами, родниками или привозной водой.

Эксплуатируется 900 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 885 подземных и 16 поверхностных. На учете состоят 776 водопроводов, 16 водопроводов питаются из поверхностных источников, 760 — из подземных. Качество воды проверяется на постоянной основе. В некоторых случаях наблюдаются превышения по допустимым микробиологическим показателям. Чтобы избежать этого, нужно активными темпами менять инженерные сети.

"Прошу вас дать поручение проработать перечень дополнительных мероприятий по улучшению качества подаваемой водопроводной воды населению Самарской области для дальнейшего включения в действующие и формируемые программы", — обратилась к губернатору Светлана Архипова.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов отметил, что в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2025 г. запланированы строительство и реконструкция 22 объектов водоснабжения и очистки воды. "Остальные объекты, которые не вошли в этот перечень, можно включить в федеральную программу, если нацпроект продлят после 2024 года", — отметил руководитель ведомства.

"Нам надо иметь четкие планы действий, сделать это нужно уже сейчас. Я думаю, что по продлению действия программ в ближайшее время решение будет принято. Значит, должны быть проектные заделы. Разберите все проблемные территории, которые вместе с Роспотребнадзором выявлены, и по ним сделайте четкий план, в том числе по зонам ответственности муниципалитетов, коммунальных компаний и там, где нужна областная или федеральная поддержка", — поручил Александру Мордвинову Дмитрий Азаров. Он добавил, что не менее важный вопрос — качество подготовки проектной документации. Нужно учитывать и данные переписи населения — там, где численность людей растет, а это в первую очередь окружающие крупные города районы, необходимо вести модернизацию инженерной инфраструктуры в первую очередь.

Александр Мордвинов также доложил о ходе реализации территориальной схемы обращения с отходами в регионе. По его данным, в настоящее время на территории области прием и захоронение ТКО осуществляется на 11 полигонах. К 2027 году исчерпают свой ресурс и будут выведены из эксплуатации 8 объектов: в Тольятти и Чапаевске, а также в Кошкинском, Сергиевском, Волжском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском районах.

В период до 2024 г. запланировано построить и ввести в эксплуатацию 6 новых объектов — в Хворостянском, Большечерниговском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Ставропольском, Волжском районах, а также реконструировать полигон в Сызрани.

Причем 4 из 6 новых объектов будут открыты в составе многофункциональных комплексов обращения с отходами, проектно-сметная документация по которым уже разработана и прошла экологическую экспертизу.

В ходе обсуждения вопроса депутат Самарской губернской думы Денис Волков отметил: "Ввод в строй новых комплексов позволит довести переработку мусора до 60% в тоннаже. К 2024 году мы выйдем на эти показатели. Но надо, чтобы бы по всей области появились мусоросортировочные комплексы, сейчас объем сортировки мусора составляет всего 40%".

"Но начинали мы с 8%, — заметил Губернатор. — Какой прогресс за три года, в 5 раз — с 8% до 40%"! Дмитрий Азаров поручил руководителю минжкх региона доработать доклад, сделать информацию более понятной для общественности, как выглядела ситуация в 2018 году и как сейчас, и какие планы у области на ближайшую перспективу — для публикации в открытых источниках.

В ходе обсуждения вопросов повестки директор института экологии Волжского бассейна Российской академии наук, профессор Андрей Васильев предложил активнее привлекать к работе Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" вузы Самарской области.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу ученого: "Я бы очень хотел, чтобы вы играло более активную роль. Андрей Витальевич, но и от вашей активности очень многое зависит. Я крайне заинтересован, чтобы ваш институт активно развивался и принимал участие в разработке проектов".

Глава региона посоветовал обратить внимание на разработки местных энтузиастов, в том числе касающихся работы беспилотных подводных аппаратов, проектов по переработке сине-зеленых водорослей: "Всемерно готов вас поддерживать!"

Глава Ставропольского района Владимир Медведев поднял вопрос о том, что в селе Ташла на реке Ташелка незаконным способом возведена насыпь, которая может стать препятствием для естественного стока воды, в том числе из святого источника.

Губернатор дал поручение профильным министерствам и ведомствам оперативно разобраться в ситуации оказать содействие муниципалитету: "Люди подняли тревогу, а что, контролирующие органы не видели, что происходит? Где был глава поселения, он чем там у вас занимается? Смотрел сквозь пальцы? Я считаю, что с ним надо серьезно поработать". Дмитрий Азаров также обратил внимание на ситуацию Самарской межрайонной природоохранной прокураторы.

Член общественного совета Наталья Полянскова акцентировала внимание на охране природных территорий: "Васильевские острова — это любимое место отдыха наших жителей, приезжающих туристов, которые оставляют после себя мусор. В тоже время, здесь обитает флора и фауна. С одной стороны, хочется обеспечить доступность этой уникальной акватории, а с другой стороны, максимально ее сохранить".

"Давайте отработаем вопрос, проведем там уборку, — согласился Дмитрий Азаров. — Это непростой баланс, но мы обязаны его сохранить".