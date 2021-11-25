16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Богданов: "Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более чем на 450 млн рублей" Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности Виктор Кудряшов: "При строительстве социально важных объектов в приоритете - качество работ" Самарская область представляет ключевые инфраструктурные проекты на форуме "Транспорт России-2021" В правительстве Самарской области обсудили ход переписи населения

Облправительство Власть и политика

Дмитрий Богданов: "Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более чем на 450 млн рублей"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники рассмотрели два новых проекта с общим объемом инвестиций свыше 450 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Один из проектов предусматривает модернизацию и развитие молочного комплекса. В ходе заседания также был презентован инвестиционный проект, претендующий на получение статуса стратегического. Он связан с созданием лечебно-диагностического отделения в Новокуйбышевске.

Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

"Инвесторы все больше доверяют Самарской области как площадке для успешной реализации своих проектов в самых разных отраслях. Условия, созданные в регионе для бизнеса, являются одними из самых привлекательных в стране. В этом году мы активно развиваем наши инвестиционные площадки, расширяем перечень инструментов поддержки инвестпроектов, сопровождаем каждого инициатора на всех этапах реализации и, конечно, продолжим эту работу в следующем году", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели более 85 проектов. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрении и уже в ближайшее время планируется провести очередное заседание.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5