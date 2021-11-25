Дмитрий Богданов: "Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более чем на 450 млн рублей"

В областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Участники рассмотрели два новых проекта с общим объемом инвестиций свыше 450 млн рублей.
Один из проектов предусматривает модернизацию и развитие молочного комплекса. В ходе заседания также был презентован инвестиционный проект, претендующий на получение статуса стратегического. Он связан с созданием лечебно-диагностического отделения в Новокуйбышевске.
Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.
"Инвесторы все больше доверяют Самарской области как площадке для успешной реализации своих проектов в самых разных отраслях. Условия, созданные в регионе для бизнеса, являются одними из самых привлекательных в стране. В этом году мы активно развиваем наши инвестиционные площадки, расширяем перечень инструментов поддержки инвестпроектов, сопровождаем каждого инициатора на всех этапах реализации и, конечно, продолжим эту работу в следующем году", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели более 85 проектов. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрении и уже в ближайшее время планируется провести очередное заседание.
По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.