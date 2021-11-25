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Здравоохранение Общество

На базе медицинского колледжа им. Н. Ляпиной открылся филиал Единого контакт-центра

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной работает филиал Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области. Ежедневно 30 волонтеров помогают жителям региона вызвать медицинского работника на дом, записаться на прием к специалисту и на вакцинацию.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Волонтеры контакт-центра на базе медицинского колледжа им. Н. Ляпиной уже приняли более 3 тыс. звонков от жителей.

"В период пандемии Единый контакт-центр работает с повышенной нагрузкой. Мы с удовольствием откликнулись на предложение министерства развернуть филиал на базе нашего учебного учреждения и взять часть работы на себя, — рассказала директор Самарского медицинского колледжа                        им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина. — В штате нашего  контакт-центра 72 студента старших курсов и шесть преподавателей. Удобный график работы — четыре часа в день — не мешает образовательному процессу. Для ребят это чрезвычайно полезно, ведь они получают факультативный опыт общения с пациентами".

Прежде чем принять первый звонок от жителя молодые люди прошли обучение.

"Операторы работают в единой информационной системе, — пояснил руководитель Единого контакт-центра Андрей Шеляков. — При обработке звонка они вносят данные в информационную систему, и  сотрудники медицинских учреждений уже видят все запросы от пациентов и оперативно берут их в работу".

Напомним, в Самарской области также развернут амбулаторный контакт-центр по работе с пациентами на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15, где работает 20 специалистов, действует контакт-центр на территории онкологического диспансера на 30 рабочих мест, есть контакт-центр в Тольятти. В октябре был открыт филиал центра в СамГМУ.

В результате принятых мер среднее время ответа на звонок жителя на горячую линию снизилось в 4 раза.
В контакт-центр можно обратиться по единому номеру 122.

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