На базе медицинского колледжа им. Н. Ляпиной открылся филиал Единого контакт-центра

В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной работает филиал Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области. Ежедневно 30 волонтеров помогают жителям региона вызвать медицинского работника на дом, записаться на прием к специалисту и на вакцинацию.
Волонтеры контакт-центра на базе медицинского колледжа им. Н. Ляпиной уже приняли более 3 тыс. звонков от жителей.
"В период пандемии Единый контакт-центр работает с повышенной нагрузкой. Мы с удовольствием откликнулись на предложение министерства развернуть филиал на базе нашего учебного учреждения и взять часть работы на себя, — рассказала директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина. — В штате нашего контакт-центра 72 студента старших курсов и шесть преподавателей. Удобный график работы — четыре часа в день — не мешает образовательному процессу. Для ребят это чрезвычайно полезно, ведь они получают факультативный опыт общения с пациентами".
Прежде чем принять первый звонок от жителя молодые люди прошли обучение.
"Операторы работают в единой информационной системе, — пояснил руководитель Единого контакт-центра Андрей Шеляков. — При обработке звонка они вносят данные в информационную систему, и сотрудники медицинских учреждений уже видят все запросы от пациентов и оперативно берут их в работу".
Напомним, в Самарской области также развернут амбулаторный контакт-центр по работе с пациентами на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15, где работает 20 специалистов, действует контакт-центр на территории онкологического диспансера на 30 рабочих мест, есть контакт-центр в Тольятти. В октябре был открыт филиал центра в СамГМУ.
В результате принятых мер среднее время ответа на звонок жителя на горячую линию снизилось в 4 раза.
В контакт-центр можно обратиться по единому номеру 122.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.