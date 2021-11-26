Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Самаре

В четверг, 25 ноября, в 23:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. 22-го Партсъезда, 1 "А" в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел мусор на площади 2 кв. м. Прибывшие на вызов 12 огнеборцев ликвидировали пожар в 0:04 26 ноября.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения были обнаружены тела двух человек. Их личности и причины смерти устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара.