Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в Самаре

В четверг, 25 ноября, в 23:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. 22-го Партсъезда, 1 "А" в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел мусор на площади 2 кв. м. Прибывшие на вызов 12 огнеборцев ликвидировали пожар в 0:04 26 ноября.
В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения были обнаружены тела двух человек. Их личности и причины смерти устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся