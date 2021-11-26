В Самаре начали проверку из-за смерти двух мужчин на пожаре под мостом

В Самаре следователи начали доследственную проверку по факту смерти двоих мужчин, чьи тела обнаружили при тушении пожара. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, около 23:49 25 ноября начался пожар в районе автомобильного моста на ул. 22-го Партсъезда. По данным МЧС, горел мусор на площади 2 кв. м. Возгорание ликвидировали в 0:04. Также на месте происшествия обнаружены тела двоих мужчин.

По предварительным данным СУ СК, следов легковоспламеняющихся жидкостей на телах и одежде погибших не обнаружили. Сейчас следователи устанавливают личности погибших.