Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах

Клиенты банка "Открытие" теперь могут зарегистрировать новую или подтвердить уже существующую учетную запись на Госуслугах через интернет-банк или мобильное приложение "Открытия".
Регистрация займет несколько минут. Новая запись сразу получит статус подтвержденной: клиенты смогут пользоваться любыми электронными услугами, которые есть на портале Госуслуг. Если у клиента уже была упрощенная или стандартная учетная запись, после ее подтверждения он получит доступ ко всем государственным услугам, которые раньше были ему недоступны.
Чтобы подтвердить учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении или интернет-банке, необходимо перейти в "Профиль" — "Регистрация на Госуслугах"/"Госуслуги" и нажать "Подтвердить учетную запись". После этого проверить внесенные ранее данные, добавить СНИЛС и e-mail, если они не указаны, и нажать "Подтвердить". Запрос на подтверждение учетной записи будет отправлен. Проверить статус учетной записи можно на портале Госуслуг.
Чтобы зарегистрировать учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении или интернет-банке, надо перейти в раздел "Профиль" — "Регистрация на Госуслугах"/"Госуслуги" и нажать "Зарегистрироваться". Затем проверить персональные данные, добавить СНИЛС и e-mail, если они не указаны, и нажать "Зарегистрироваться". После этого дождаться SMS с кодом подтверждения от Госуслуг и отправить код в ответ, чтобы завершить регистрацию. Отправка ответного кода — бесплатная.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.