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Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты банка "Открытие" теперь могут зарегистрировать новую или подтвердить уже существующую учетную запись на Госуслугах через интернет-банк или мобильное приложение "Открытия".

Регистрация займет несколько минут. Новая запись сразу получит статус подтвержденной: клиенты смогут пользоваться любыми электронными услугами, которые есть на портале Госуслуг. Если у клиента уже была упрощенная или стандартная учетная запись, после ее подтверждения он получит доступ ко всем государственным услугам, которые раньше были ему недоступны.

Чтобы подтвердить учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении или интернет-банке, необходимо перейти в "Профиль" — "Регистрация на Госуслугах"/"Госуслуги" и нажать "Подтвердить учетную запись". После этого проверить внесенные ранее данные, добавить СНИЛС и e-mail, если они не указаны, и нажать "Подтвердить". Запрос на подтверждение учетной записи будет отправлен. Проверить статус учетной записи можно на портале Госуслуг.

Чтобы зарегистрировать учетную запись на Госуслугах в мобильном приложении или интернет-банке, надо перейти в раздел "Профиль" — "Регистрация на Госуслугах"/"Госуслуги" и нажать "Зарегистрироваться". Затем проверить персональные данные, добавить СНИЛС и e-mail, если они не указаны, и нажать "Зарегистрироваться". После этого дождаться SMS с кодом подтверждения от Госуслуг и отправить код в ответ, чтобы завершить регистрацию. Отправка ответного кода — бесплатная.

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