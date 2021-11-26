Большинство жителей Приволжья не интересуются "черными пятницами" после опыта участия в них

В ноябрьской "черной пятнице — 2021" планируют принять участие только 19% мужчин и 14% женщин жителей ПФО. При этом 79% мужчин и 85% женщин по всей России постоянно — несколько раз в неделю или несколько раз в месяц — покупают товары со скидками. А более 40% россиян регулярно пользуются кешбэками при покупке товаров. Таковы результаты опроса* об отношении россиян к шоппингу и "черным пятницам", проведенного банком "Открытие".

В ПФО — 74% из мужской аудитории сообщили, что причина покупок со скидками — это финансовая грамотность, такую же причину указало значительно меньше среди респондентов женской аудитории (61%)

Большинство россиян не проявляют деятельного интереса к главным событиям в жизни шопоголиков — "черным пятницам". После опыта участия в них не следят за "черными пятницами" 45% мужчин и 53% женщин. В принципе не участвовали и не участвуют в таких распродажах 34% мужчин и 31% женщин. При этом 20% мужчин и 15% женщин участвуют в "черных пятницах" всегда, когда они проходят.

70% мужчин и 69% женщин смотрят на скидки в магазинах и при заказе товаров онлайн, потому что покупать дешевле, по их мнению — это показатель финансовой грамотности. 28% мужчин и 30% женщин поступают так, потому что финансовая ситуация вынуждает их экономить. Чаще всего о необходимости экономить при шоппинге говорили жители Северного Кавказа (40% мужчин и 41% женщин) и Дальнего Востока (36% мужчин и 33% женщин). Реже всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23% мужчин и 22% женщин), а также в Северо-Западном федеральном округе (25% мужчин и 21% женщин). Доля экономных респондентов в Приволжском Федеральном округе составляет 39% среди женщин и 25% среди мужчин.

85% женщин и 79% мужчин постоянно — несколько раз в неделю или несколько раз в месяц — покупают товары со скидками. Лишь 20% мужчин и 15% покупают товары со скидками не чаще, чем раз в месяц.

42% женщин и 41% мужчин регулярно пользуются при покупке товаров кешбэками. Специально не следят за программами возврата средств на карты 52% россиян — этот показатель одинаков среди мужчин и женщин. 6% женщин и 7% мужчин не знают, что такое кешбэк.

Больший процент опрошенных среди жителей ПФО мужчины (41%), женщины (49%) тратит на шоппинг в месяц до 5 тысяч рублей. Еще 20% и 17% соответственно готовы потратить от 5 до 10 тысяч рублей в месяц и никто из опрошенных оказался не готов потратить 50-100 тысяч рублей на покупки.

* Опрос проведен банком "Открытие" 15–22 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.