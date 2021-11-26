Юные пациенты областной детской больницы получили подарки в "Коробке храбрости"

В Самарскую областную детскую клиническую больницу передали "Коробку храбрости" с подарками для маленьких пациентов. В течение двух недель неравнодушные жители региона, волонтеры, депутаты всех уровней собирали подарки для юных самарцев, находящихся на длительном лечении.

Первыми подарки получили пациенты Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой. Они помогут детям справиться со страхом перед процедурами, а также станут поощрением за смелость и терпение.

"От всех детей и сотрудников областной детской больницы мы рады продолжению этой традиции. Такая помощь нам оказывается не один год. "Коробка Храбрости" — это возможность скрасить нашим детям порой не очень приятные процедуры. Будем надеяться, что эти небольшие сувениры, которые дети получат в ответ на какие-нибудь процедуры, скрасят их пребывание здесь, а также весь процесс лечения и соответственно ускорит его. Потому что у детей будет хорошее настроение, желание лечиться и эффект пойдёт намного быстрее", — рассказала главный врач больницы Ольга Галахова.

Координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия", депутат Самарской губернской думы Роман Балтер выразил надежду, что акция будет сохранена в дальнейшем и продолжит радовать юных пациентов.

"Я очень надеюсь, что мальчишки и девчонки теперь сделают процедуры с меньшим стрессом и будут рады получить игрушку. Надеюсь, что в дальнейшем мы сохраним эту добрую традицию", — сказал Роман Балтер.

Еще три "Коробки храбрости" передадут в детские лечебные учреждения Тольятти и Самары. Сразу после санитарной обработки мальчишки и девчонки смогут выбрать из такой коробки любую понравившуюся игрушку, раскраску или набор для творчества.

Напомним, Всероссийская Акция "Коробка Храбрости" проводится в Самарской области третий год подряд при участии Центра поддержки гражданских инициатив "Единой России" и Центра корпоративного волонтерства "ДаДобро". В 2020 году волонтерам удалось собрать более 14 тыс. подарков, которые отправили в 24 медицинских учреждения. В этом году боксы были установлены в 106 детских стационарах в 51 регионе страны.