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Здравоохранение Общество

Юные пациенты областной детской больницы получили подарки в "Коробке храбрости"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую областную детскую клиническую больницу передали "Коробку храбрости" с подарками для маленьких пациентов. В течение двух недель неравнодушные жители региона, волонтеры, депутаты всех уровней собирали подарки для юных самарцев, находящихся на длительном лечении.

Фото: samara.er.ru

Первыми подарки получили пациенты Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой. Они помогут детям справиться со страхом перед процедурами, а также станут поощрением за смелость и терпение.

"От всех детей и сотрудников областной детской больницы мы рады продолжению этой традиции. Такая помощь нам оказывается не один год. "Коробка Храбрости" — это возможность скрасить нашим детям порой не очень приятные процедуры. Будем надеяться, что эти небольшие сувениры, которые дети получат в ответ на какие-нибудь процедуры, скрасят их пребывание здесь, а также весь процесс лечения и соответственно ускорит его. Потому что у детей будет хорошее настроение, желание лечиться и эффект пойдёт намного быстрее", — рассказала главный врач больницы Ольга Галахова.

Координатор Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия", депутат Самарской губернской думы Роман Балтер выразил надежду, что акция будет сохранена в дальнейшем и продолжит радовать юных пациентов.

"Я очень надеюсь, что мальчишки и девчонки теперь сделают процедуры с меньшим стрессом и будут рады получить игрушку. Надеюсь, что в дальнейшем мы сохраним эту добрую традицию", — сказал Роман Балтер.

Еще три "Коробки храбрости" передадут в детские лечебные учреждения Тольятти и Самары. Сразу после санитарной обработки мальчишки и девчонки смогут выбрать из такой коробки любую понравившуюся игрушку, раскраску или набор для творчества. 

Напомним, Всероссийская Акция "Коробка Храбрости" проводится в Самарской области третий год подряд при участии Центра поддержки гражданских инициатив "Единой России" и  Центра корпоративного волонтерства "ДаДобро". В 2020 году волонтерам удалось собрать более 14 тыс. подарков, которые отправили в 24 медицинских учреждения. В этом году боксы были установлены в 106 детских стационарах в 51 регионе страны.

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