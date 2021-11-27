В центре отдыха "Тольяттиазот" работают пять мобильных бригад по вакцинации от Covid-19

В центре отдыха "Тольяттиазот" в рамках акции "Здоровая суббота" проходит единый день вакцинации от коронавируса.
В просторном зале центра развернуто пять мобильных пунктов, где работают 15 медиков. Сделать прививку впервые, а также пройти ревакцинацию здесь можно с применением вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали свыше 290 тысяч тольяттинцев. Сегодня мобильные бригады медиков работают в нашем районе. Здесь созданы все условия, чтобы без предварительной записи, быстро и в комфортных условиях позаботиться о своем здоровье", — отметил заместитель главы города — глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов.
Единый день вакцинации продлится в центре отдыха "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) до 16:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.