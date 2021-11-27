В центре отдыха "Тольяттиазот" работают пять мобильных бригад по вакцинации от Covid-19

В центре отдыха "Тольяттиазот" в рамках акции "Здоровая суббота" проходит единый день вакцинации от коронавируса.

В просторном зале центра развернуто пять мобильных пунктов, где работают 15 медиков. Сделать прививку впервые, а также пройти ревакцинацию здесь можно с применением вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".

"На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали свыше 290 тысяч тольяттинцев. Сегодня мобильные бригады медиков работают в нашем районе. Здесь созданы все условия, чтобы без предварительной записи, быстро и в комфортных условиях позаботиться о своем здоровье", — отметил заместитель главы города — глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов.

Единый день вакцинации продлится в центре отдыха "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) до 16:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.