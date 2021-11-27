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Здравоохранение Общество

Самарцев приглашают на вакцинацию в любое время суток

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной работает пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа.

Пункт работает ежедневно с 9:.00 до 20:00 по адресу улица Полевая, 80.

Информацию о прививочных пунктах, наличии и видах вакцин в прививочных пунктах можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе "Вакцинация от COVID-19".

В Самарской области работают круглосуточные прививочные кабинеты:

В Самаре на базе поликлиники № 14 по адресу: ул. Ново-Садовая, 311
89272080380, 2480380

В больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1
88469753070

На базе больницы № 10. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4)
89277461440

В больнице № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20.00 до 8.00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56).
88462079714

В Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5
88482790451, 89276542450

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

В Тольятти в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24.00
88482581307

В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61
88466122348

В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104
88463930447

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68
88466433741

В Кинеле в поликлинике по адресу: г. Кинель, ул. Светлая, 12, 2 этаж, кабинет 25
89277879321

В Красноярском районе на базе приемного покоя ЦРБ по адресу: с. Красный Яр, ул. Больничная, 44
88465721448

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Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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