Дмитрий Азаров: "Капитаны нужны во всех отраслях развития"

В воскресенье, 28 ноября, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров вместе с губернатором Дмитрием Азаровым встретились с жителями региона-участниками флагманских проектов президентской платформы — конкурсов "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Мастера гостеприимства" и других программ.

Дмитрий Азаров на встрече отметил важность того, что земляки активно включились в это движение: "Я очень рад, что мы для себя открываем энергичных, талантливых, перспективных людей, которые являются настоящими лидерами, капитанами в своих сферах. Капитаны нам нужны не только в государственном управлении, нам капитаны нужны во всех отраслях развития, во всех направлениях экономической, хозяйственной, общественно-политической деятельности".

Алексей Комиссаров обратил внимание, что сегодня Самарская область — один из самых активных субъектов страны по участию в проектах АНО "Россия — страна возможностей". Он напомнил, что Самарская область стала с первого сезона сопровождать и работать с победителями и финалистами конкурса "Лидеры России". Это соответствует главному принципу проекта — участие в финале не гарантирует мгновенного карьерного роста, но дает возможности для профессионального развития и реализации своих инициатив. В Самарской области такой подход реализуется с момента старта конкурса.

"Я помню, что меня после первого сезона такое отношение Самарской области порадовало, поразило и впечатлило. Очень важно, когда после финалов у участников есть возможность диалога с региональными властями", — признался директор АНО "Россия — страна возможностей".

Отметим, что результатом взаимодействия правительства региона и "Лидеров России" стало создание "Таволги" — регионального Центра развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области. Платформа выросла из проекта "Кадросфера", который инициировали полуфиналисты и финалисты "Лидеров России". Изначально он был направлен на формирование траектории развития активных и целеустремленных молодых жителей губернии, а в итоге вырос до площадки, где объединились все ресурсы по развитию талантливых специалистов.

Отличительной чертой управленческой команды Самарской области Алексей Комиссаров также назвал возможность жителей задавать власти волнующие вопросы и, самое главное, получать конкретные ответы. В подтверждение тезиса об открытости все участники встречи, проходившей очно и в онлайн формате, могли задать вопросы Дмитрию Азарову и Алексею Комиссарову. Говорили о многом — от экологии до культуры. Большинство же тем касалось развития кадрового потенциала региона.

В частности, прозвучала идея создания комьюнити из числа участников проектов платформы. Дмитрий Азаров отметил, что вопрос уже прорабатывался, в том числе, и при участии Центра развития талантов "Таволга", но пока эпидемиологическая обстановка не позволяет собрать людей вместе. Но это обязательно будет сделано, заверил губернатор. Сообщество должно стать связующим звеном между регионом и платформой "Россия — страна возможностей". Быть его частью смогут не только финалисты и победители, а все, кто на конкурсы подавал заявки.

Алексей Комиссаров добавил, что постепенно в стране меняются подходы к социальным лифтам. Если раньше кадровые службы больше занимались устройством на работу, документооборотом, то сейчас спектр расширяется. Появляются HR-задачи — помимо поиска специалистов это их развитие, продвижение, создание кадрового резерва.

Также на встрече говорили о необходимости подготовки кадров с юного возраста и создания соответствующей инфраструктуры. "Это колоссальный потенциал для страны. Талантливых людей в нашей стране огромное количество. Необходимо уже в детстве талант разглядеть и сопроводить его, а "не расплескать по дороге", — уверен Дмитрий Азаров.

Тему развития IT-отрасли поднял на встрече финалист "Лидеров России" Алексей Толкачев. Он предложил провести мозговой штурм и определить шаги для того, чтобы Самарская область и дальше укрепляла свои позиции в сфере IT и могла стать IT-столицей России. У региона есть огромный потенциал и талантливые специалисты в этой сфере, губерния регулярно проводит крупные мероприятия. Дмитрий Азаров предложение поддержал, подчеркнув, что IT — кластер имеет огромное значение для развития Самарской области и находится в сфере особого внимания региональных властей.

Много внимания участники встречи уделили вопросам культурного развития и расширения туристического потенциала Самарской области. Ряд предложений, озвученных участниками конкурса "Мастера гостеприимства", были поддержаны губернатором. Глава региона пригласил инициативных земляков на личную встречу для обсуждения возможностей по реализации предложенных идей, направленных на развитие Самарской области.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что с учетом важности отрасли туризма им было принято решение создать в регионе профильное министерство. Руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов сообщил, что до конца года планируется завершить работу по подготовке и согласованию всей нормативной документации. Дмитрий Азаров поручил главе департамент при формировании кадрового состава министерства туризма обратить внимание на кандидатуры участников встречи и финалистов конкурсов платформы "Россия — страна возможностей".

В завершении встречи Дмитрий Азаров выразил уверенность, что Самарская область и жители региона продолжат активно принимать участие в проектах платформы "Россия — страна возможностей". Алексей Комиссаров отметил, что перечень программ и конкурсов, как планируется, будет расширяться.