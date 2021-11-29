Второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!" пройдет 8 декабря

Каждый житель Самарской области, сделавший прививку от COVID-19 до 6 декабря, сможет стать участником второго розыгрыша и побороться за ценные призы викторины "Вакцинация - это жизнь!"

Второй розыгрыш ценных призов — квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных карт номиналом по 4 тыс. руб. — состоится уже 8 декабря, третий пройдет 22 декабря.

Первые победители викторины "Вакцинация - это жизнь!" были определены 24 ноября, тогда в розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Виктор Евстигнеев из Тольятти и Инна Алтухова из села Обшаровка Самарской области.

83-летний владелец новой квартиры в Самаре Виктор Константинович долго не мог поверить, что удача улыбнулась именно ему, но после того, как первое потрясение прошло, отметил: "У меня такое понимание, что я еще должен долго жить, так что я пошел и сделал прививку! Вакцина для любого человека — это жизнь. Если не сделаешь прививку, можешь заболеть! А если сделал — это гарантия того, что все будет нормально. Заботиться о своем здоровье нужно в любом возрасте".

Автомобиль "Лада Веста" отправится в село Обшаровка. Его обладательница Инна Федоровна поделилась эмоциями: "Я рада, что участвовала в акции и выиграла автомобиль. Также желаю всем здоровья, вакцинируйтесь и также выигрывайте автомобиль, как я!"

Напомним, "Вакцинация - это жизнь!" стартовала в Самарской области 15 ноября, инициаторами викторины выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично глава региона Дмитрий Азаров.

1002 уникальных номера уже стали обладателями призов викторины по итогам розыгрыша 24 ноября, и они не принимают участие в следующих розыгрышах викторины. Те же номера, которым удача пока не улыбнулась, автоматически становятся участниками следующих этапов. Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Для участия в викторине "Вакцинация - это жизнь!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru:

— предоставить организатору викторины данные: Фамилия/Имя/Отчество; адрес постоянной регистрации; номер телефона, электронная почта; дата рождения; СНИЛС (не обязательно); уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) из сертификата о вакцинации, позволяющий подтвердить статус участника и идентифицировать его с целью последующего оформления выдачи приза/подарка;

— предоставить организатору согласие на обработку персональных данных и данных о вакцинации;

— ответить на вопросы.

Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

В качестве уникального номера участника используется верифицированный номер УНРЗ (уникальный номер регистровой записи из сертификата о вакцинации). Розыгрыш ценных призов и подарков среди участников викторины проводится путем выбора из числа УНРЗ. При этом используется компьютерная программа "Цифровой барабан", применяющая технологию алгоритма случайной выборки.

Подробная информация по викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru,, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.