Дмитрий Азаров: "Бюджет принят, впереди большая работа"

Во вторник, 30 ноября, состоялось внеочередное четвертое заседание губернской думы, во время которого во втором и окончательном чтении был принят бюджет Самарской области на 2022 г. и 2023–2024 гг.

Участие в заседании принял губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.

После рассмотрения основных параметров бюждета-2022 в первом чтении у депутатов и министров областного правительства была возможность внести свои предложения по корректировке финансирования основных направлений социально-экономического развития региона.

В итоге было внесено 130 поправок к финансовой части проекта бюджета и восемь — к текстовой части. После обобщения число финансовых поправок составило 109. Из них 12 уже были учтены в первоначальном проекте бюджета, 17 учли в текущем чтении, 21 поправку из-за недостаточной проработки отклонили на заседании профильного комитета. Остальные финансовые поправки попали в так называемый "лист ожидания" и будут рассматриваться в ходе исполнения областного бюджета.

Большая работа по формированию бюджета была проведена и перед направлением документа в областной парламент. Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта бюджета на расширенном заседании правительства региона. В нем участвовали представители всех органов власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей.

Ими было предложено дополнительно увеличить расходы на капитальный ремонт школ и медицинских учреждений, выплаты семьям на содержание приемных детей, предусмотреть дополнительные средства на питание в пансионатах для ветеранов и инвалидов, в детских домах, на льготное лекарственное обеспечение и социальную поддержку медицинских работников. Также предложено сохранить текущий уровень господдержки для модернизации и технического оснащения сельского хозяйства.

Губернатор поблагодарил депутатский корпус и руководителей региональных министерств за масштабную работу, которая была предварительно проведена.

"Я думаю, что те поправки, которые мы приняли в первом чтении, будут действительно оценены земляками. Важно, что они отражают мнение людей и многих общественных организаций, которые также заявляли эти поправки, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Отдельно отмечу работу депутатов государственной думы, членов Совета Федерации, представляющих наш регион, которые на финальном этапе в полной мере включились в защиту тех проектов, которые мы предварительно заявили".

Особо глава области поблагодарил первого заместителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонида Симановского, который консолидировал командную работу.

В регион из федерального бюджета на следующий год поступит 56,8 млрд руб. — рекордная сумма, более чем в 3 раза превышающая объем средств, направленных в региональную казну в 2018 году.

Важно отметить, что практически 70% средств бюджета (без учета дорожного фонда) будут направлены на выполнение социальных обязательств. С учетом внесенных поправок более 31 млрд руб. — с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, — будет направлено на систему здравоохранения, что имеет особую значимость в период пандемии. Более 35 млрд руб. выделят на социальную защиту населения, в том числе на поддержку многодетных семей. Примерно столько же — на сферу образования и транспортную инфраструктуру.

Общий объем доходов областного бюджета на следующий год превышает 239 млрд руб., а расходов — 245 млрд рублей.

"Сегодняшний бюджет я считаю лучшим за последние 5 лет, — подчеркнул депутат от фракции ЛДПР Александр Степанов. — От ЛДПР мы подали 7 поправок, учтено 5 — на дороги, детей, на лекарства больных сахарным диабетом, замену лифтов, ликвидацию несанкционированных свалок, выдачу земельных участков многодетным. Бюджет очень хороший".

"Наша партия внесла 17 поправок, из которых 11 — учтены. Это проблема замены лифтового оборудования, принята поправка по выделению средств на жилищные сертификаты молодым семьям и закупку компьютерной техники для дистанционного образования. Еще необходимо предусмотреть средства для стимулирующих выплат всем работникам государственных медучреждений региона. Это было реализовано в этом году и, надеемся, в следующем. Давайте вместе работать для исполнения наказов наших избирателей", — призвал своих коллег руководитель фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Михаил Маряхин.

"Бюджет Самарской области максимально социально ориентированный. Мы предложили поправку о выделении дополнительных средств на предоставление грантов фермерам. Такие проекты потянут за собой рост малого бизнеса на селе", — подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин.

"Фракция КПРФ подавала 14 поправок в бюджет, из которых какие-то приняли, больше — отклонили, значительную часть отправили в "лист ожидания". В бюджете на новый год хорошие суммы заложены на науку и образование, культуру и спорт", — отметил руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин.

"В целом мы поддерживаем основные параметры расходов областного бюджета, который существенно увеличился с учетом поступления 56,8 млрд руб. из федерального бюджета. Теперь мы будем внимательно следить за тем, чтобы средства были доведены до конкретных людей, на реализацию социально значимых проектов в регионе", — сказал руководитель фракции "Новые люди" Роман Маркаров.

По итогам голосования из присутствующих депутатов областного парламента 36 высказались "за", 10 человек воздержались. "Сегодня по голосованию за областной бюджет ни одного голоса против подано не было, бюджет принят, впереди большая работа", — подчеркнул Дмитрий Азаров.