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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн выяснил, знают ли клиенты корпоративной связи об угрозе блокировки SIM-карт

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Услуги подвижной радиотелефонной связи для пользователей, незарегистрировавших корпоративные номера на Госуслугах, станет недоступна уже в первых числах зимы. В преддверии вступления в силу изменений закона "О связи" (533-ФЗ) билайн бизнес выяснил, что сотрудники компаний знают об изменениях, которые их ждут в начале декабря.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Согласно поправкам к этому закону, пользователи корпоративных SIM-карт должны успеть внести информацию о себе и используемом номере в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг во избежание блокировки. Ведь уже с 1 декабря операторам будет запрещено оказывать услуги связи по незарегистрированным в ЕСИА корпоративным номерам, а их обслуживание будет приостановлено.

Для проведения исследования использовался собственный сервис "Мобильные опросы". Даная услуга помогает бизнесу создавать и развивать свои продукты, опираясь на реальное мнение потребителей, изученное с помощью технологии Big Data. Результаты исследования позволили сделать очень интересные выводы о готовности бизнеса к новым правилам.

К опросу были приглашены 1000 человек, а среди тех, кто прошел опрос, проценты разделились следующим образом.

О том, что согласно требованиям 533-ФЗ, с 1 декабря 2021 года услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, не прошедших процедуру регистрации на портале Госуслуг, знает всего 62% респондентов.

54% респондентов были уведомлены об этом компанией-работодателем (31% получили корпоративную рассылку, 23% были оповещены устно). 8% опрошенных узнали о нововведениях из иных источников, а 38% утверждает, что их никто не оповещал и они были не в курсе ситуации.

Также, судя по ответам респондентов, 23% уже внесли данные в единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг, а 8% планирует сделать это до 1 декабря. С техническими проблемами при регистрации абонентских номеров на портале столкнулись 15%. Больше половины (54%) респондентов признались, что вообще не знают, как это сделать.

Если экстраполировать данные опроса на весь российский бизнес, то ожидается что только 31% выполнит требования закона 533-ФЗ до 1 декабря, а 69% — либо не знает о них, либо испытывает технические трудности с внесением данных на портал.

Таким образом, в начале зимы российский бизнес рискует утратить до 2/3 своей мобильной емкости, что может существенно повлиять на производственные процессы и обернутся многомиллиардными совокупными потерями.

Короткая справка, как избежать блокировки своей корпоративной SIM-карты и не остаться без связи с 1 декабря:

1. Для активации корпоративного номера у сотрудника должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

2. Юрлицо или ИП, в котором вы работаете, должны передать сведения о пользователях оператору связи.

3. После передачи сведений оператору нужно подтвердить запрос "Активация корпоративной SIM-карты" или направить его самостоятельно.

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