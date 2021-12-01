Благодаря помощи службы занятости почти 300 жителей региона открыли в этом году собственное дело

Жители региона, которые ищут работу и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости. Специалисты ведомства помогут в открытии собственного дела. В этом году свое дело уже открыли почти 300 жителей области.
Оказание помощи в трудоустройстве, поддержка тех, кто в ней нуждается, — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.
Елена Гончарова в октябре 2021 года получила финансовую поддержку по линии ГКУ СО "Центр занятости населения г. о. Самара". Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и открыла в Промышленном районе центр, предоставляющий услуги по присмотру за детьми "Тридевятое царство".
"Благодаря поддержке государства я приобрела специализированное оборудование, — говорит Елена Евгеньевна. — Это интерактивная доска, с помощью которой мне удалось разнообразить занятия с малышами. Для современных детей с их тягой к гаджетам предпочтителен именно такой формат обучения. Таким образом, мои воспитанники быстрее осваивают, например, основы чтения и счета".
Возможности получения услуги по присмотру за детьми уже успели оценить родители. Евгения Коновалова с двухлетней дочкой Евой ходят в центр с момента его открытия, всем очень довольны. Ребенок занимается с удовольствием, уже знает буквы.
"Садик искали долго, в приоритете было близкое расположение к дому, — рассказывает Евгения. — Понравилось, что здесь собственная детская площадка. Очень порадовало отношение Елены к своему делу. Она заинтересованная и неравнодушная".
Напомним, размер единовременной финансовой помощи для официально зарегистрированных безработных с апреля этого года увеличен до 100 тысяч рублей. Чтобы получить такую государственную услугу, необходимо написать заявление в службу занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств.
Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать более подробную информацию о том, как оформить поддержку на открытие собственного дела, безработные граждане могут в центрах занятости по месту жительства.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ