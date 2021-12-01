В 2021 году в Самаре демонтировали около 170 объектов в охранных зонах теплосетей

В областной столице демонтировано около 170 объектов незаконной застройки в охранных зонах подземных коммуникаций. Это результат совместной работы "Предприятия тепловых сетей" (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") и администрации Самары.
На территориях охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их работы. На сегодняшний день в Самаре насчитывается еще около 250 объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства и представляющих угрозу для горожан. Их владельцы проинформированы о необходимости в самое ближайшее время демонтировать или перенести данные объекты.
"Владельцы таких построек ежедневно подвергают опасности жителей. Мы ведем постоянный мониторинг охранных зон теплосетей. В случае выявления нарушений направляем официальные уведомления в адрес собственников, информируем о ситуации администрации городских районов", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Если вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим вас сообщить по телефону: 279-78-78, 279-79-79. Также можно оставить сообщение на сайте teplo.energy.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается