Самарцы теперь могут заправлять автомобили со скидкой два рубля за литр

Tele2 интегрировала в сервис "Яндекс.Заправки" инновационное предложение для абонентов. Оно поддерживает цифровой стиль жизни клиентов, делает повседневные задачи удобнее и позволяет экономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр. Сделать это можно более чем на 8000 АЗС по всей России.

Совместный проект Tele2 и "Яндекса" направлен на улучшение качества жизни пользователей. Сервис "Яндекс.Заправки", позволяющий оплачивать топливо через приложение, - это инновационное технологическое решение для клиентов, которые ценят время и заботятся о своей безопасности в условиях пандемии. Tele2 дополнила этот продукт выгодным предложением для автомобилистов. Цифровой сервис удобен, бережет время и трансформирует жизнь людей, а клиентам Tele2 несет возможности экономии.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

"Tele2 как трендсеттер отрасли предлагает своим клиентам инновационные продукты - мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи. Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы - от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнером "Яндекс" мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса".

Чтобы воспользоваться скидкой на покупку топлива, абоненту нужно перейти в раздел "Скидки и бонусы" приложения "Яндекс.Заправки", выбрать в списке акцию от Tele2 и ввести номер мобильного телефона. После этого придет SMS с проверочным кодом, который нужно указать в приложении. В рамках акции автолюбители получат два рубля скидки с каждого литра на 150 литров топлива. Специальное предложение действует по 31 декабря 2021 года. Подробные условия - на сайте tele2.ru.

С помощью сервиса "Яндекс.Заправки" владельцы автомобилей могут оплачивать топливо в приложении с мобильного телефона. Так, не придется идти на кассу и ждать в очереди, а если на станции есть свободный заправщик, не потребуется даже выходить из машины. Заправляться с сервисом удобно: нужно найти на карте ближайшую подключенную АЗС и построить до нее маршрут. Уже на станции в приложении откроется карточка для указания деталей заправки и оплаты. Сервис работает на 8000 АЗС по всей России ("Роснефть", "Шелл", BP, Нефтьмагистраль, "Татнефть" и "Башнефть"). Заправиться со скидкой можно через приложение "Яндекс.Заправки", а также в "Яндекс.Картах" и "Навигаторе".

Популярность сервисов для бесконтактной оплаты услуг - мировой тренд в различных отраслях экономики. По данным исследования аналитического центра НАФИ, в России число бесконтактных платежей увеличивается высокими темпами: за последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов. Растет и осведомленность россиян о сервисе - доля пользователей, которые знают о технологии бесконтактных платежей, увеличилась на 7 п.п., с 84% до 91%.