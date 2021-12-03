Фанаты World of Tanks получили новые возможности от Tele2

Tele2 и Wargaming улучшили опцию в тарифе "Игровой": теперь поклонникам World of Tanks доступно три премиум-танка. При этом стоимость тарифа не меняется.

Пользователи тарифа "Игровой" от Tele2 получили еще больше возможностей для побед в играх World of Tanks — им стали доступны два дополнительных премиум-танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки доступны в активном аккаунте автоматически.

Тарифный план "Игровой" создан в "Ростелекоме", а благодаря синергии стал доступен абонентам Tele2. Тариф разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: бесконечный премиум-аккаунт, уникальную боевую технику, безлимитный доступ к трансляциям на популярных онлайн-платформах, объемный пакет мобильных услуг. Дополнительные опции делают игру комфортнее: можно заработать больше внутриигровой валюты, потребуется меньше времени на "прокачку" экипажа и другие задачи. Пользователям тарифа регулярно предлагается участие в специальных акциях и игровых событиях.

Помимо этого, клиенты получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для общения с клиентами других операторов России. Тариф включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и мессенджеру для игроков Discord.

В ноябре 2021 года зрителям видеосервиса Wink стал доступен документальный фильм Андрея Лошака "Мир танков и людей". В нем показан феномен и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks. В основе фильма — уникальные истории, которые возникли в виртуальном пространстве игры, но получили продолжение в реальном мире.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Совместно с ведущим мировым проектом Wargaming мы расширяем количество эксклюзивных бонусов для пользователей тарифа "Игровой". World of Tanks — больше чем популярная компьютерная игра. Это огромное сообщество людей во всем мире, которых объединяют философия и ценности. Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и подготовили новые интересные опции — с ними поклонники "танков" добьются еще больше достижений и побед в любимой игре".

Алексей Олехнович, глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming:

"Мы хотим, чтобы поклонники World of Tanks получали от игры максимум удовольствия. С постоянным премиум-аккаунтом и тремя премиум-танками они могут забыть про все трудности и просто наслаждаться игрой".