Дмитрий Азаров раскритиковал региональное минспорта за невнимание к спортсменам с особыми потребностями

В Самаре состоялась встреча главы региона с лауреатами губернаторской премии для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мастер спорта международного класса, чемпион Европы по футболу среди слабослышащих спортсменов Сергей Доркичев предложил разработать программу поддержки и организации адаптивной физкультуры и спорта и поблагодарил губернатора за поддержку спортсменов с особыми потребностями.

Дмитрий Азаров отметил, что региону нужна такая программа, а поддержку спортсменам правительство региона будет оказывать и впредь. При этом губернатор подчеркнул, что отдельных чиновников "не всегда есть за что благодарить".

"Приведу пример — ко мне обратился старший тренер сборной Самарской области по паралимпийскому сноуборду Дмитрий Волобоев. Он пишет о том, что все, что мы с ним обсуждали, в том числе поручение по развитию паралимпийского горного спорта проигнорировано вашим министерством, — обратился глава региона к замминистра спорта Лидии Рогожинской. — А те дорогостоящие специальные устройства для занятий зимним сноубордом, которые мы приобрели и передали спортсменам, практически не востребованы, потому что министерство никак не помогло этим людям принять участие в соревнованиях. Приятно слышать, когда благодарят, но и на такие факты глаза закрывать не стоит!"

Губернатор отметил, что его встреча со спортсменами прошла еще три месяца назад, однако до сих пор чиновники минспорта не нашли времени даже для телефонного звонка.

"Было прямое мое поручение вам с этой задачей справиться. И сегодня, к сожалению, я фиксирую, что поручение мое министерством не исполнено. Знаете, это позор, на мой взгляд. Дмитрий пишет, что в зимний сезон спортсмены входят без взаимодействия, перспективной поддержки и надежд на то, что те предложения, которые обсуждались, будут исполняться! У Дмитрия были дополнительные идеи не только по командированию наших спортсменов, но и по проведению соревнований здесь. И за три месяца ничего не сделано, ни одного звонка. Вы меня извините, но, на мой взгляд, это бездушие какое-то! Я не знаю, как вам, а мне стыдно за это. Я обязательно с этим вопросом разберусь и проконтролирую, чтобы все договоренности были исполнены".

В ответ на это заместитель руководителя министерства пообещала, что завтра же организует встречу.