Жизненно важное медоборудование и обновление пешеходного проспекта: при поддержке Сызранского НПЗ будут реализованы социально значимые проекты

Девять проектов в области здравоохранения, образования, культуры и благоустройства будут реализованы при поддержке Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть").

"Нашу больницу связывает с нефтепереработчиками многолетнее сотрудничество, — делится главный врач горбольницы № 2 Равиль Гусейнов. — Благодаря помощи "Роснефти" в прошлые годы мы приобретали санитарные автомобили, аппараты ЭКГ и УЗИ, лабораторное оборудование. Сейчас планируем для реанимационного отделения закупить специализированные койки, приобрести автомобиль для транспортировки экстренных больных в Тольятти и Самару, чтобы не задействовать карету скорой помощи. В детскую поликлинику № 3 будут приобретены аппараты для лечения детей с неврологической патологией. В Сызрани такого оборудования просто нет, и сейчас мы вынуждены направлять юных пациентов в соседние города. Теперь можно будет проводить лечение на базе поликлиники № 3".

Поддержат сызранские нефтяники и проект по благоустройству одной из пешеходных зон Юго-Западного района города. "Участок проспекта 50 лет Октября от отдела полиции № 32 до ТЦ "Монгора" — одна из самых популярных пешеходных зон в Сызрани. Благодаря поддержке Сызранского НПЗ в следующем году мы увидим здесь пространство, выполненное в едином современном стиле. Появятся дорожки, вымощенные брусчаткой, лавочки, освещение, будет выполнено озеленение. Благоустройство охватит и зону остановки общественного транспорта", — рассказал заместитель главы Сызрани Алексей Романенко.

Мультимедийное оборудование для учебных аудиторий и система видеонаблюдения будут закуплены в школе № 4. Средняя школа № 33 средства нефтяников направит на капитальный ремонт специализированного противоскользящего покрытия уличной спортплощадки.

Среди благополучателей Сызранского НПЗ также детские сады № 66, № 39 и № 31, Дворец творчества детей и молодежи, Губернский колледж и детская школа искусств № 2 им. А. И. Островского.

"Сызранский НПЗ — это пример социально-ориентированного предприятия, которое с заботой относится не только к благополучию своих сотрудников, но и оказывает огромную помощь городу. При поддержке компании "Роснефть" и Сызранского НПЗ в городе реализуются масштабные проекты: ведется строительство детских садов, спортивных сооружений, производится капитальный ремонт учреждений образования и здравоохранения. Школы, детские сады, больницы имеют возможность нарастить свою материально-техническую базу. Рад, что у города есть такой надежный социальный партнер", — высказал свое мнение Алексей Романенко.

Предприятия НК "Роснефть" последовательно занимаются созданием благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Адресную помощь различным учреждениям области на решение социально значимых вопросов в этом году также оказали и другие предприятия "Роснефти" Самарской области: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Самаранефтегаз и Новокуйбышевская нефтехимическая компания.