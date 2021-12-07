Жизненно важное медоборудование и обновление пешеходного проспекта: при поддержке Сызранского НПЗ будут реализованы социально значимые проекты

Девять проектов в области здравоохранения, образования, культуры и благоустройства будут реализованы при поддержке Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть").
"Нашу больницу связывает с нефтепереработчиками многолетнее сотрудничество, — делится главный врач горбольницы № 2 Равиль Гусейнов. — Благодаря помощи "Роснефти" в прошлые годы мы приобретали санитарные автомобили, аппараты ЭКГ и УЗИ, лабораторное оборудование. Сейчас планируем для реанимационного отделения закупить специализированные койки, приобрести автомобиль для транспортировки экстренных больных в Тольятти и Самару, чтобы не задействовать карету скорой помощи. В детскую поликлинику № 3 будут приобретены аппараты для лечения детей с неврологической патологией. В Сызрани такого оборудования просто нет, и сейчас мы вынуждены направлять юных пациентов в соседние города. Теперь можно будет проводить лечение на базе поликлиники № 3".
Поддержат сызранские нефтяники и проект по благоустройству одной из пешеходных зон Юго-Западного района города. "Участок проспекта 50 лет Октября от отдела полиции № 32 до ТЦ "Монгора" — одна из самых популярных пешеходных зон в Сызрани. Благодаря поддержке Сызранского НПЗ в следующем году мы увидим здесь пространство, выполненное в едином современном стиле. Появятся дорожки, вымощенные брусчаткой, лавочки, освещение, будет выполнено озеленение. Благоустройство охватит и зону остановки общественного транспорта", — рассказал заместитель главы Сызрани Алексей Романенко.
Мультимедийное оборудование для учебных аудиторий и система видеонаблюдения будут закуплены в школе № 4. Средняя школа № 33 средства нефтяников направит на капитальный ремонт специализированного противоскользящего покрытия уличной спортплощадки.
Среди благополучателей Сызранского НПЗ также детские сады № 66, № 39 и № 31, Дворец творчества детей и молодежи, Губернский колледж и детская школа искусств № 2 им. А. И. Островского.
"Сызранский НПЗ — это пример социально-ориентированного предприятия, которое с заботой относится не только к благополучию своих сотрудников, но и оказывает огромную помощь городу. При поддержке компании "Роснефть" и Сызранского НПЗ в городе реализуются масштабные проекты: ведется строительство детских садов, спортивных сооружений, производится капитальный ремонт учреждений образования и здравоохранения. Школы, детские сады, больницы имеют возможность нарастить свою материально-техническую базу. Рад, что у города есть такой надежный социальный партнер", — высказал свое мнение Алексей Романенко.
Предприятия НК "Роснефть" последовательно занимаются созданием благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Адресную помощь различным учреждениям области на решение социально значимых вопросов в этом году также оказали и другие предприятия "Роснефти" Самарской области: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Самаранефтегаз и Новокуйбышевская нефтехимическая компания.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ