В Самарской области прошел Деловой день XX Форума добровольцев

Во вторник, 7 декабря, в Самарской области в рамках юбилейного XX регионального Форума добровольцев прошла Деловая программа. В этом году ее основная тема — "Возможности добровольческого движения и самореализации волонтеров".
В образовательной части форума приняли участие представители различных учреждений, общественных и молодежных организаций, активисты всероссийских и региональных волонтерских проектов.
"Наш регион является единственным в стране, где на протяжении двадцати лет форум проводится на постоянной основе. Мероприятие приурочено ко Дню добровольца и включает в себя целый спектр активностей, которые стартовали в ноябре и будут проходить на протяжении всего декабря. Мы специально собрали несколько событий в сфере добровольчества под один бренд Форума. Именно такой подход позволяет всем желающим принять участие в образовательной программе. Сегодня в онлайн-режиме мы обсудили вопросы развития добровольческого движения в регионе, планы и перспективы, а также обменялись опытом", — пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Так, например, в конце ноября специалисты Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области провели для активистов волонтерских центров серию обучающих тренингов.
В рамках форума участники — добровольцы, тренеры и руководители общественных движений рассказали о том, что их привело в волонтерство, и какие возможности они получили благодаря добровольческому опыту.
"Для меня очень ценно быть причастной к такому масштабному и значимому событию в мире добровольчества. Без движения нет результата, поэтому очень важно не только помогать, но и обучаться, развиваться. Форум — это возможность поделиться своим опытом, научить юных волонтеров чему-то новому", — отметила спикер Деловой программы Марина Ненашева.
Организатором XX Форума добровольцев Самарской области выступает Самарский Центр развития добровольчества при поддержке правительства Самарской области и Ресурсного центра развития добровольчества Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!