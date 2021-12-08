В Самарской области прошел Деловой день XX Форума добровольцев

Во вторник, 7 декабря, в Самарской области в рамках юбилейного XX регионального Форума добровольцев прошла Деловая программа. В этом году ее основная тема — "Возможности добровольческого движения и самореализации волонтеров".

В образовательной части форума приняли участие представители различных учреждений, общественных и молодежных организаций, активисты всероссийских и региональных волонтерских проектов.

"Наш регион является единственным в стране, где на протяжении двадцати лет форум проводится на постоянной основе. Мероприятие приурочено ко Дню добровольца и включает в себя целый спектр активностей, которые стартовали в ноябре и будут проходить на протяжении всего декабря. Мы специально собрали несколько событий в сфере добровольчества под один бренд Форума. Именно такой подход позволяет всем желающим принять участие в образовательной программе. Сегодня в онлайн-режиме мы обсудили вопросы развития добровольческого движения в регионе, планы и перспективы, а также обменялись опытом", — пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Так, например, в конце ноября специалисты Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области провели для активистов волонтерских центров серию обучающих тренингов.

В рамках форума участники — добровольцы, тренеры и руководители общественных движений рассказали о том, что их привело в волонтерство, и какие возможности они получили благодаря добровольческому опыту.

"Для меня очень ценно быть причастной к такому масштабному и значимому событию в мире добровольчества. Без движения нет результата, поэтому очень важно не только помогать, но и обучаться, развиваться. Форум — это возможность поделиться своим опытом, научить юных волонтеров чему-то новому", — отметила спикер Деловой программы Марина Ненашева.

Организатором XX Форума добровольцев Самарской области выступает Самарский Центр развития добровольчества при поддержке правительства Самарской области и Ресурсного центра развития добровольчества Самарской области.