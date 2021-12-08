Областные власти намерены увеличить экспорт товаров малого бизнеса

В Самарской области утверждена региональная экспортная программа до 2024 года. В документе делается акцент на несырьевом неэнергетическом экспорте, а также на субъектах малого и среднего предпринимательства.

Самарская область уже сотрудничает с более чем 130 странами мира. Основные - это Монголия (14,2%), Казахстан (9,5%), Украина (7,6%), Узбекистан (7,6%), Турция (5,8%) и другие.

За 2018-2020 годы доля экспорта несырьевых неэнергетических ресурсов увеличилась с 51,2% до 62,6%. За границу продаются моторные транспортные средства, минеральные удобрения, алюминиевые плиты и листы. В приоритете программы - продовольственные товары и сельхозсырье, продукция химической промышленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства.

Власти ставят задачей преодоление барьеров для организации экспорта товаров и услуг, вовлечение малого и среднего бизнеса. К 2024 г. объем экспорта должен увеличиться на 700 млн долларов США, а число экспортеров-субъектов МСП - на 146.

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