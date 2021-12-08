Областные власти намерены увеличить экспорт товаров малого бизнеса

В Самарской области утверждена региональная экспортная программа до 2024 года. В документе делается акцент на несырьевом неэнергетическом экспорте, а также на субъектах малого и среднего предпринимательства.
Самарская область уже сотрудничает с более чем 130 странами мира. Основные - это Монголия (14,2%), Казахстан (9,5%), Украина (7,6%), Узбекистан (7,6%), Турция (5,8%) и другие.
За 2018-2020 годы доля экспорта несырьевых неэнергетических ресурсов увеличилась с 51,2% до 62,6%. За границу продаются моторные транспортные средства, минеральные удобрения, алюминиевые плиты и листы. В приоритете программы - продовольственные товары и сельхозсырье, продукция химической промышленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства.
Власти ставят задачей преодоление барьеров для организации экспорта товаров и услуг, вовлечение малого и среднего бизнеса. К 2024 г. объем экспорта должен увеличиться на 700 млн долларов США, а число экспортеров-субъектов МСП - на 146.
Фото - depositphotos.com.
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И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее