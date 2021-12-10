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Пожары Происшествия

На ул. Спортивной в Тольятти ночью горел автомобиль

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 декабря, около 2:00 в Тольятти загорелась машина на ул. Спортивной, 16 в Автозаводском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили В ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 2:11.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Черкасов 08 декабря 2021 03:17 Пожар на Птичьем рынке в Самаре ликвидирован

Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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