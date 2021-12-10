На ул. Спортивной в Тольятти ночью горел автомобиль

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В пятницу, 10 декабря, около 2:00 в Тольятти загорелась машина на ул. Спортивной, 16 в Автозаводском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили В ГУ МЧС России по Самарской области.