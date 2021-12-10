16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В троллейбусах "Адмирал" было установлено 66 валидаторов Александр Новиков: "Мы в Тольятти создаем игры, в которые играет весь мир" В Самаре закрывается на зиму переправа с Ульяновского спуска Определен подрядчик на разработку проекта ремонта дороги Самара - Оренбург в Богатовском районе Red Wings в 2022 г. будет летать из Самары по семи новым направлениям

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 и мировой лидер Plintron запустят виртуальных операторов в России

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 и Plintron, крупнейший мировой игрок на рынке MVNO, договорились о развитии сегмента виртуальных операторов в России. MVNA-платформа Plintron позволяет партнерам запустить мобильные услуги под своим брендом быстро и с минимальными затратами. Международная компания уже заключила первые соглашения о старте новых проектов в России — все они будут реализованы на сети Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

На российский рынок MVNO вышел крупнейший мировой игрок — Plintron. На его решениях работают свыше 140 MVNO по всему миру, которые оказывают услуги для более чем 150 млн абонентов. В России проекты и решения Plintron будут развиваться на технологической инфраструктуре Tele2.

Платформа позволяет клиентам создавать собственную инфраструктуру для оказания телеком-услуг или просто продавать их под новым брендом. Tele2 и Plintron уже готовы к запуску MVNO в Москве и Санкт-Петербурге, география предлагаемых услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Plintron предлагает не только традиционные сценарии запуска MVNO с собственной лицензией по модели Light/Medium/Full MVNO. Заказчики могут выбрать агентскую модель (branded reseller) — создать своего виртуального мобильного оператора без получения лицензий, капитальных затрат и глубокой экспертизы в телекоме.

Продвинутые MVNO-решения позволяют полностью интегрировать оператора в основной бизнес компании. Большая база API (программный интерфейс приложения) предлагает партнерам более 280 методов, чтобы встроить телеком-продукт без дополнительных затрат на доработки. Это помогает связать его с программой лояльности, расходовать баллы для оплаты мобильных услуг, запустить личный кабинет в мобильном приложении партнера, получать детализированную клиентскую аналитику для формирования целевых предложений.

Оценить потенциальный доход от запуска MVNO легко благодаря калькулятору на сайте: он зависит от ежемесячных объемов подключаемых SIM-карт. Потенциальные клиенты также могут оценить затраты на запуск виртуального оператора и выбрать подход к MVNO — оформить свою лицензию или сделать ставку на скорость запуска без капитальных вложений.

Сергей Волков, директор по развитию сегмент виртуальных операторов и партнерств Tele2:

"Tele2 первая на российском рынке поставила создание виртуальных операторов на поток. Однако мы продолжаем развитие фабрики MVNO, логичный этап в этом процессе — партнерство с одним из сильнейших международных агрегаторов. Масштаб деятельности Plintron в мире и запуск проектов на шести континентах указывают на колоссальный опыт в создании MVNO-решений и вместе с тем на маржинальность этого направления. Экспертиза Plintron будет способствовать росту темпов MVNO-сегмента в России и привлекать клиентов на насыщенном рынке. В прошлом году Tele2 стала осваивать принципиально новые направления MVNO-бизнеса, сотрудничество с сильным игроком позволит вывести на рынок новые уникальные проекты. При этом Tele2 как трендсеттер отрасли может предложить свой опыт в запуске инновационных продуктовых решений, не имеющих аналогов в телекоме. Рынок виртуальных операторов активно растет, и, по нашим прогнозам, к 2025 году на абонентов MVNO будет приходиться 15% рынка мобильной связи".

Святослав Косоруков, директор по маркетингу ООО "Плинтрон":

"На этапе запуска операций мы предлагаем дополнительные скидки и инвестиции в организацию совместных проектов MVNO, поэтому для потенциальных партнеров настал хороший момент перестать откладывать идею создания виртуального оператора и начать свой мобильный проект. Мы готовы помочь нашим клиентам как со стороны технических решений, так и со стороны телеком- и бизнес-экспертизы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2