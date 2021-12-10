Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал "Самара — город трудовой доблести"

В пятницу, 10 декабря, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, почетными гражданами и жителями столицы региона открыли мемориальный комплекс "Самара — город трудовой доблести".

"За огромный вклад жителей Самары в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм в 2020 г. городу присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", — отметил Игорь Комаров.

"Каждый второй, ушедший на фронт с Куйбышевской, ныне Самарской области, не вернулся. Те, кто остался в тылу, проявили не меньшую самоотверженность и героизм. И сегодня мы отдаем им дань памяти и уважения", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Центральный элемент мемориального комплекса — стела из стекла и металла высотой около 26 м, обрамляют ее информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции — изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах — информация о памятных датах и основных событиях военных лет.

Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов. 10 декабря 1941 г. состоялся испытательный полет первого штурмовика Ил-2 — "летающего танка". Мемориальный комплекс открылся в год 170-летия Самарской губернии.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено губернской столице 2 июля 2020 г. указом президента страны Владимира Путина. Звание подчеркивает вклад Самары (Куйбышева) в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокий статус, по поручению губернатора был организован сбор подписей. Первым подпись "за" поставил Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. А всего в поддержку этой инициативы высказались более 714 тыс. человек. В итоге Самара одной из первых в Год памяти и славы, получила почетное звание "Город трудовой доблести".

"Мы искренне благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который, откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания "Город трудовой доблести" столице нашего региона", — сказал губернатор.

Свое поздравление в связи с знаковым для города, области и страны событием направил помощник главы государства Владимир Мединский. "В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для победы над ненавистным врагом. От всей души поздравляю вас с открытием стелы "Самара — город трудовой доблести". Память о подвиге жителей города всегда будет жить в сердцах благодарных потомков и всех россиян", — говорится в обращении.

Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы. По результатам общественного голосования была выбрана Аллея Трудовой Славы.

"Заводы города выпустили около 36 тыс боевых самолетов, 70 тыс. минометов, 44 млн подшипников, детали для легендарных "катюш", корпуса мин, боеприпасы и так далее. Куйбышевцы собирали средства для строительства на них военной техники и передавали ее армии, передавали фронту", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня. Убежден, что трудовой и боевой подвиг наших ветеранов — это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов своей страны", — добавил Игорь Комаров.

"Вслед за городами героями, городами воинской славы на карте нашей страны появляются города трудовой доблести. Без тыла нет фронта и нет победы, — отметил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. — Открывая эту стелу, мы еще раз подчеркиваем, какое огромное значение, какую огромную роль сыграл Куйбышев и куйбышевцы в истории войны, в истории Победы. Я уверен, что здесь всегда будут люди, здесь всегда будут вспоминать о тех страшных годах и днях, которые довелось пережить 80 лет назад".

Напомним, в сентябре этого года глава государства Владимир Путин также присвоил почетное звание "Город трудовой доблести" Сызрани. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий.