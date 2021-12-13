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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 предлагает безлимитный интернет пассажирам авиалайнеров. Клиенты оператора смогут оставаться на связи и с пользой провести время в полете. Безлимитный интернет будет доступен путешественникам 24 часа с момента подключения услуги.

Фото: предоставлено Tele2

С новой опцией "Безлимитный интернет в облаках" клиенты Tele2 смогут пользоваться услугами передачи данных на борту воздушных судов. Услуга предоставляется в самолетах, где доступна мобильная сеть партнеров Tele2. Это операторы AeroMobile и SITAONAIR, которые обеспечивают надежную связь на рейсах крупнейших авиакомпаний России и мира. Технологии спутниковой связи в полете, которые используют партнеры Tele2, являются ведущими в отрасли и широко применяются в авиации по всему миру.

Перед подключением услуги необходимо убедиться, что на борту рейса есть мобильная сеть AeroMobile или SITAONAIR. После набора крейсерской высоты и разрешения экипажа пассажиру нужно выключить на смартфоне авиарежим. Если регистрация не произойдет автоматически — выполнить поиск сети вручную. После успешной регистрации в сети партнера абонент получит SMS и сможет подключить услугу. При завершении полета оператор рекомендует клиентам отключить передачу данных в роуминге на смартфоне, если они не планируют пользоваться интернетом за рубежом. Это поможет избежать непредвиденных расходов.

Стоимость услуги — 900 рублей, безлимитный интернет будет доступен 24 часа с момента подключения. Первые 200 Мб предоставляются клиенту на максимальной скорости, далее — на скорости до 64 кбит/с, достаточной для комфортного общения в мессенджерах и соцсетях. Скорость доступа в интернет зависит от сети партнера, предоставляющего услуги связи на борту воздушного судна, а также от местоположения самолета и спутников рядом с ним. Услуга доступна на всех тарифах Tele2. Подробнее — на tele2.ru. Помимо безлимитного интернета, на борту авиалайнеров клиенты оператора могут совершать звонки и отправлять SMS.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Безлимитный доступ в интернет и возможность поддерживать связь с семьей и близкими во время путешествий стали необходимым условием для наших клиентов. В сотрудничестве с партнерами теперь мы предлагаем пассажирам авиалайнеров качественные услуги во время полета. Сервис особенно актуален при перелетах на большие расстояния, например, если рейс длится 8,5–9 часов, как в поездке из Москвы во Владивосток. С безлимитным интернетом на борту наши клиенты смогут оставаться на связи и проводить это время интересно и с пользой".

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